Brad Pitt ammette le colpe sulla rottura con Angelina Jolie

Dopo essere apparso sul red carpet della première di Once upon a time… in Hollywood, un nuovo film di Quentin Tarantino che lo vede protagonista insieme a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt è tornato al centro del gossip.

A far parlare dell’attore hollywoodiano, nelle ultime ore, sono delle nuove dichiarazioni, che lo stesso Pitt ha rilasciato in una nuova intervista, in cui per la prima volta il divo di fama mondiale sembra voler ammettere alcune sue colpe. Tre anni fa la coppia più amata di Hollywood, originariamente formata da Brad Pitt e Angelina Jolie, scoppiava sotto il peso dell’occhio pubblico e l’attenzione mediatica. I due celebri attori sarebbero giunti alla decisione di lasciarsi per il bene dei loro figli, alla luce di presunte divergenze inconciliabili riscontrate nel rapporto di coppia e a causa dell’alcolismo, di cui lo stesso Pitt ha ammesso di aver sofferto e contro cui l’attore non nasconde di aver combattuto.

“La rottura di una famiglia ti porta inevitabilmente a pensare che c’è qualcosa che non va in te – ha confidato a Npr il protagonista del film C’era una volta…a Hollywood, alludendo ai motivi legati alla sua rottura avvenuta con l’ex moglie, Jolie -. E che devi capire che cosa. Capire qual è la tua colpa in tutto quello che è successo. Riconoscere che è colpa tua e cosa puoi fare per migliorare la situazione. Parlo in generale. Ti dici che non vuoi andare avanti così”.

E in una nuova intervista concessa al New York Times, il divo hollywoodiano, Brad Pitt, ha fatto sapere di essere tornato a vivere – dopo aver troncato con la Jolie – solo grazie agli Alcolisti anonimi: “C’erano questi maschi seduti in cerchio, così sinceri e aperti, come non ne avevo mai visti. Non ti senti giudicato dagli altri, al massimo da te stesso. È stato davvero liberatorio tirare fuori le parti più cattive di me”.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Chi magazine, l’ex marito di Angelina Jolie starebbe attualmente frequentando Sat Hari Khalsa, una designer di gioielli che lavora anche da guida spirituale.

Serena Granato, Ilgiornale.it