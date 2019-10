Stasera andrà in onda, su Sky, il match Barcellona-Inter

L’Inter di Antonio Conte viaggi a vele spiegate in campionato: sei vittorie in altrettante partite e primato solitario in classifica. I nerazzurri domenica saranno chiamati alla prova del nove, in casa contro la Juventus. Prima dei bianconeri, però, c’è la sfida di Champions League contro il Barcellona, stasera alle 21 al Camp Nou. Esordio amaro per Handanovic e compagni, che nella prima giornata della fase a gironi hanno pareggiato in casa contro lo Slavia Praga. Stesso risultato per il Barcellona, che in trasferta contro il Borussia Dortmund è riuscito a raccogliere un punto (0-0), con Ter Stegen assoluto protagonista di serata grazia al rigore parato a Reus. Inter e Barcellona si incontrarono anche lo scorso anno nella fase a gironi, ma era un’Inter differente. In casa nerazzurra c’è grande ottimismo, frutto dei risultati raggiunti in campionato ma anche dalla nuova mentalità che Antonio Conte sembra aver già inculcato ai propri calciatori. Ieri la Media House nerazzurra ha diffuso un video motivazionale dal titolo “Fare cose impossibili non è da tutti”, un motivoo in più per provarci, un motivo in più per credere nell’impresa.

Diretta tv

Barcellona-Inter è in programma stasera alle 21 al Camp Nou di Barcellona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Come annunciato dallo stesso Antonio Conte ieri in conferenza stampa, non ci sarà Romelu Lukaku. L’attaccante belga, già da qualche giorno, aveva accusato un affaticamento al quadricipite sinistro, pertanto il tecnico nerazzurro ha deciso di lasciarlo a Milano, in vista anche dell’importante match di domenica contro la Juventus. Per il resto non dovrebbero esserci altre defezioni nell’11 nerazzurro, che in difesa dovrebbe schierare Godin, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, D’Ambrosio , Barella, Brozovic e Asamoah a centrocampo e la coppia Sanchez-Sensi a supporto dell’unica punta Lautaro Martinez. In casa Barcellona recuperano, ma solo per la pacnhina, Messi e Dembelé. Valverde dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-3-3, con l’ex Ajax De Jong, Busquets e Athur a fare da collante tra il reparto difensivo e quello offensivo che, salvo novità dell’ultim’ora, dovrebbe essere composto da Carles Perez, Suarez e Griezmann.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F.De Jong, Busquets, Arthur; Carles Perez, L.Suarez, Griezmann. ALL.: Valverde.

A DISP.: Neto, Todibo, Sergi Roberto, Rakitic, Arturo Vidal, Messi, Dembelé.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Asamoah; Sanchez, Sensi; L.Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Padelli, Ranocchia, Biraghi, Candreva, Gagliardini, Vecino, Politano.

ARBITRO: Skomina (Slovenia).

Corrieredellosport.it