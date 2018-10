Nella quinta stagione di “Black Mirror” ci sarà un episodio interattivo: il finale lo decidi tu

Non è la prima volta che Netflix permette al pubblico di scegliere il finale – o comunque: di interagire – con una serie. Il primo esperimento è stato “Puss in book: trapped in an epic tale”

Secondo un articolo del sito Bloomberg, poi confermato dall’Hollywood Reporter, nella quinta stagione di “Black Mirror”, la serie tv di Netflix, ci sarà un episodio interattivo: starà allo spettatore decidere come si concluderà la storia.

Sempre secondo Bloomberg, i nuovi episodi della serie creata da Charlie Brooker arriveranno in streaming il prossimo dicembre. Stando alle dichiarazioni di Annabel Jones, produttrice dello show, nella quinta stagione ci saranno anche nuovi generi.

“Black Mirror” è una serie antologica, composta da episodi autoconclusivi, come dei piccoli film. Agli ultimi Emmy, la puntata “USS Callister” si è aggiudicata quattro riconoscimenti, andando ad affiancare un altro episodio di grande successo, “San Jupitero”, che ne aveva vinti due.

Questa non sarebbe la prima volta che Netflix permette al proprio pubblico di scegliere il finale – o comunque: di interagire – con una sua serie. Il primo esperimento è stato “Puss in book: trapped in an epic tale”, che dava la possibilità agli spettatori di scegliere in quale direzione far andare Puss, il protagonista, cliccando su una delle due opzioni rese disponibili durante la visione.

