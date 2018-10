Ilary Blasi, il look al GF Vip che scatena l’ironia sui social

Critiche e algida ironia nei riguardi del look di Ilary Blasy durante la seconda puntata del GF Vip

Si è conclusa ieri sera fra polemiche e colpi di scena, la seconda puntata del GF Vip condotto, anche quest’anno, da Ilary Blasi dopo i fasti della precedente edizione. Sotto l’occhio dei leoni da tastiera è finito questa volta anche il look della carismatica presentatrice.Per la seconda settimana di programmazione, Ilary Blasi ha scelto un abito da sera un po’ fuori dal comune, decisamente non in linea con l’indole della conduttrice: un lungo vestito leopardato, accollato, senza gioielli in bella mostra e i capelli lisci, per nulla vaporosi, con un ciuffo dietro l’orecchio destro.E questo look non è passato inosservato. Su Twitter molti hanno apprezzato la mise della conduttrice, affermando: “Ma quanto è figa Ilary stasera? Adoro il suo nuovo taglio e poi vogliamo parlare del suo look da leopardo?” Ovviamente non sono mancati i detrattori che hanno criticato aspramente il vestito che la Blasy ha indossato per la seconda puntata del GF Vip. “Il look leopardo solo se sei Shania Twain in “That don’t impress me much”, cara Ilary” scrive un utente sui social.Ma il GF è anche questo, le critiche sono comprese nel pacchetto. La terza edizione però fino ad ora stenta a decollare. Gli ascolti non sono risaliti rispetto alla settimana scorsa, anzi il dato è ancora più basso. E nonostante il cast forbito e i personaggi fuori dagli schemi, manca per ora il vero scoop dell’edizione. Per questo la cara Ilary ha puntato ad un look da pantera sexy?

Carlo Lanna, Il Giornale