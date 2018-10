Grande Fratello Vip, Francesco Monte bacia Ivan Cattaneo nella notte

Durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco Monte ha baciato sulla bocca all’improvviso Ivan Cattaneo: tra i due c’è stata subito sintonia e l’ex tronista di Uomini e Donne ha stretto amicizia con il cantante

Gli eventi che si susseguono all’interno della casa del Grande Fratello Vip non smettono mai di stupire i telespettatori: dopo la diretta di lunedì 1 ottobre, Francesco Monte ed Ivan Cattaneo si sono trovati a parlare ed improvvisamente, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato un bacio sulla bocca al cantante, il tutto sotto lo sguardo di Giulia Salemi.Francesco ed Ivan fin da subito si sono trovati sulla stessa lunghezza d’onda e molto probabilmente questo gesto d’affetto non fa che confermare che tra i due c’è molta complicità, che però stona con l’ultima nomination di Monte.

Francesco, infatti, dopo essere passato illeso dal primo televoto del reality, ha deciso di fare proprio il nome di Ivan durante le nomination della seconda serata, affermando di non aver gradito quanto il cantante ha detto circa il suo rapporto con Giulia. Secondo Monte, Cattaneo avrebbe lasciato intendere delle confidenze, facilmente fraintendibili da casa, circa il rapporto che Francesco ha con la Salemi. In realtà, l’ex di Cecilia Rodriguez non ha detto nulla di particolare, ma del rapporto che si è instaurato con Giulia si è molto parlato, anche durante la puntata.In ogni caso, il bacio arrivato all’improvviso sembra solo un modo di consolidare la sintonia da subito venuta a galla tra Ivan e Francesco. I due, infatti, durante la prima settimana di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, non hanno perso occasione di scherzare tra di loro con battute divertenti che sono ormai divenute virali. Il cantante e pittore, infatti, chiacchierando con Francesco lo ha invitato a tornare alle sue origini, adducendo che essendo lui pugliese discende dai greci, popolo in cui non era rara l’omosessualità. Monte ha trovato molto divertente la battuta del suo compagno d’avventura.

Adesso, dopo la vicinanza tra i due, che di certo non significa più di un’amicizia senza pregiudizi, c’è da vedere come reagirà Ivan dopo aver saputo che Francesco lo ha nominato. Certamente, se il rapporto che si è creato tra i due è sincero, ci sarà modo di chiarirsi visto che all’interno della casa del GF Vip il tempo non manca.

Francesca Ajello, Il Giornale