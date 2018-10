Belen Rodriguez: “A scuola ero una testa calda”

Brava a scuola ma indisciplinata, Belen Rodriguez si rivela in una breve intervista ricordando i tempi di quando era una ragazzina scapestrata

Conosciamo Belen Rodriguez per la sua bellezza, per la sua sensualità e soprattutto per le sue “beghe” sentimentali, ma poco o nulla di sa del suo passato prima di arrivare in Italia e affermarsi come modella, showgirl e infuencer.

E in una breve intervista che ha rilasciato a “Fuorigioco” per la Gazzetta dello Sport, la stessa Belen, ha raccontato qualche aneddoto della sua infanzia e della sua adolescenza. Tutto si poteva immaginare tranne che la sexy showgirl fosse molto brava a scuola e che ottenesse ottimi volti in quasi tutte le materie.

“ In classe stavo sempre attenta ” afferma Belen Rodriguez, “ prendevo 10 in tutte le materie, ma in realtà a casa studiavo poco. Ero la classica intelligente che non si applica. Mi bastava stare attenta durante le spiegazioni, prendere qualche appunto, e riuscivo ad assimilare ogni cosa. Avevo però problemi con la disciplina ” continua. Durante l’intervista ha raccontato che a scuola era una vera e propria testa calda, ma la showgirl aveva le sue buone ragioni per esserlo.

“ Sì, avevo un comportamento pessimo. Una volta ero anche scappata durante una lezione e, ovviamente, il preside mi aveva beccata mentre cercavo di scavalcare il cancello. Avevo però un’ottima motivazione ” racconta la Rodriguez. “ Una mia compagna di classe aveva perso il papà e non ci permisero di andare al funerale, ma io non potevo mancare. Avrò avuto 16 anni, ad occhio e croce ” conclude.

Chi lo avrebbe mai detto che, oltre alla bellezza e alla sensualità, Belen Rodriguez è anche intelligente e possiede un grande senso di amicizia? La showgirl più amata dagli italiani è un vero e proprio vulcano.

Il Giornale