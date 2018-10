Andrea Cerioli, Alessandra Sgolastra da tentata a preda… il passo è breve

Andrea Cerioli, i fan sono già pazzi di lui e tifano tutti per il flirt con Alessandra Sgolastra la fidanzata di Andrea Zenga. Cosa accadrà stasera?

Andrea Cerioli è diventato il beniamino dei fan di Temptation Island Vip, che tifano per il suo flirt con Alessandra Sgolastra. La fidanzata di Andrea Zenga è riuscita infatti ad allontanare i cattivi pensieri sul figlio del portiere proprio grazie alla vicinanza del single, che di contro ha sfoggiato una sensibilità unica. Cuori spezzati anche sui social: tanti telespettatori vorrebbero che Alessandra aprisse gli occhi e lasciasse in tronco Andrea, gettandosi quindi fra le braccia dell’altro Andrea. Altri ironizzano invece sul fatto che la ragazza abbia scelto un secondo Andrea per non sbagliarsi durante il confronto con il fidanzato, com’è accaduto a Martina Sebastiani nell’ultima edizione nip del programma. Alessandra in realtà è arrivata in Sardegna del tutto innamorata del fidanzato e ci sono poche possibilità che scelga di ritornare a casa senza di lui. Cerioli però potrebbe farla innamorare in tempo record, proprio grazie al suo atteggiamento romantico ed alle mille attenzioni.

ALESSIO CERIOLI E LE TANTE PARTECIPAZIONI TELEVISIVE

Temptation Island Vip mette al centro della scena Andrea Cerioli, già conosciuto agli occhi del pubblico italiano grazie alle diverse partecipazioni televisive. Non si vedeva sul piccolo schermo già da un bel po’ di tempo e per questo le ammiratrici hanno trovato piacevole il suo ritorno. Andrea del resto ha messo in luce il suo animo da sognatore con Alessandra Sgolastra, spezzando al tempo stesso il cuore di tante telespettatrici. Immediati i meme sui social, in cui ci si augura di avere al proprio fianco un Cerioli nelle giornate più nere. Impossibile credere che riuscirà davvero a far scoppiare la coppia formata dalla ragazza e Andrea Zenga, anche se l’ex tronista sembra registrare un punto dietro l’altro. Lo stesso fidanzato di Alessandra si stupirà di vederli gomito a gomito nella puntata di questa sera, forse per via di un ulteriore avvicinamento fra la ragazza ed il Tentatore.

FAMIGLIA E TANTE RISATE

Famiglia e tante risate sono gli ingredienti segreti di Andrea Cerioli, single di Temptation Island Vip ed in precedenza gieffino. Le sue Stories di Instagram così come i post sono pieni di segnali che puntano dritto al suo animo romantico. Dalla foto che ritrae la mamma in spiaggia negli anni della giovinezza fino alle cantante a squarciagola con le due biondine scatenate, sedute sul sedile posteriore dell’auto del Tentatore. “Poi ci sono quelli che fanno senza dire”, scrive alcuni giorni fa sui social, sottolineando quanto sia essenziale essere piuttosto che apparire. Una frase importante che ha infranto ancora una volta i cuori delle followers. In base a tanti particolari possiamo dare per scontate quali saranno le mosse che Andrea sfrutterà per attirare a sé Alessandra Sgolastra: risate e semplicità. Quella felicità sopra le righe che il single ha già messo al centro della sua vita e che non ha bisogno di rincorrere, ma che vive già nel profondo del suo animo. Un atteggiamento fin troppo diverso rispetto a Andrea Zenga e del tutto adeguato alle esigenze di Alessandra, che ha proprio bisogno di un uomo che la faccia sognare, che la metta al centro della sua vita e che riesca a spazzare in un colpo solo ogni incertezza.

Il Sussidiario