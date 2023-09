Nuovo record per Taylor Swift, è l’artista donna più ascoltata su Spotify

La classifica generale vede al primo posto The Weekend, a seguire Taylor Swift, Bad Bunny, Dua Lipa ed Ed Sheeran

Taylor Swift è divenuta la prima artista femminile a superare 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. La piattaforma di streaming ha annunciato la notizia nella giornata di martedì 29 agosto.

TAYLOR SWIFT, PRIMATO PER LA CANTANTE

Nuovo traguardo per l’artista statunitense. La voce di Look What You Made Me Do ha superato 100.000.000 di ascoltatori mensili divenendo la prima donna a riuscire in tale impresa.

Il profilo X della piattaforma di streaming ha comunicato il primato della cantante: “Il 29 agosto Taylor Swift è diventata la prima artista femminile a raggiungere cento milioni di ascoltatori nella storia di Spotify”.

Al momento la classifica degli artisti con il maggior numero di ascoltatori mensili vede alla guida The Weeknd con oltre 109.000.000, al terzo posto Bad Bunny, subito fuori dal podio Dua Lipa,

reduce dal successo di Dance The Night, brano incluso nella colonna sonora di Barbie.

In quinta posizione Ed Sheeran, subito dopo Drake e Rihanna, chiudono Justin Bieber, Billie Eilish e David Guetta, quest’ultimo fresco della nuova hit One in a Million con Bebe Rexha.

Ecco la Top10, aggiornata al 30 agosto, degli artisti con il maggior numero di ascoltatori mensili:

The Weeknd: 109.606.760 ascoltatori mensili

Taylor Swift: 100.139.727 ascoltatori mensili

Bad Bunny: 78.988.935 ascoltatori mensili

Dua Lipa: 77.126.276 ascoltatori mensili

Ed Sheeran: 77.016.609 ascoltatori mensili

Drake: 76.309.809 ascoltatori mensili

Rihanna: 75.018.356 ascoltatori mensili

Justin Bieber: 72.339.560 ascoltatori mensili

Billie Eilish: 72.259.226 ascoltatori mensili

David Guetta: 72.103.610 ascoltatori mensili

Tra le canzoni più celebri di Taylor Swift troviamo sicuramente We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Shake It Off, Blank Space e You Need to Calm Down.