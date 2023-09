Loredana Bertè sta male e annulla l’ultima data del tour: “Sono allo stremo… senza forze e senza voce”

Loredana Bertè sta male e annulla l’ultima data del tour estivo a Catania.

“Sono allo stremo… senza forze e senza voce” spiega la cantante in un lungo post social in cui si scusa con i fan. Lo show nella città siciliana doveva essere l’atto conclusivo del “Manifesto summer tour“, ma, come racconta l’artista nel messaggio condiviso su Instagram e su Facebook, è stata colpita da una forma influenzale, che l’ha costretta a dare forfait.

Loredana racconta ai fan di come sia rammaricata di non poter concludere il suo tour in “bellezza” come aveva previsto: “Mi trovo a Catania da ieri, ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi, Villa Bellini sarebbe stata una la perfetta conclusione per questo tour. Purtroppo però stanotte ed oggi non sono stata affatto bene con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce. È con estremo rammarico che devo annunciare l’ annullamento del concerto di stasera a Catania. Vi avrei avvisato prima ma lo specialista che mi ha visitata è dovuto arrivare da fuori città”.

Poi la cantante spiega come questa lunga estate trascorsa nelle piazze italiane ad esibirsi l’abbia oltremodo stancata: “Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31!!!” E conclude scusandosi: “Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo. Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene.

Vostra Loredana”.

Partita da Ravarino, in provincia di Modena, lo scorso 1° luglio, Loredana Bertè ha fatto ben undici tappe in giro per l’Italia, tenendo ritmi da grandi poopstar ben più giovani di lei. Alla soglia dei 72 anni – che compirà il prossimo 20 settembre la cantante di origini calabresi ha dimostrato finora di essere ancora una vera e proprio leonessa da palco. All’ultima tappa però ha dovuto cedere.

L’intervento d’urgenza ad aprile

Loredana Bertè è stata costretta a rinviare il “Manifesto Tour Teatrale 2023”, che sarebbe dovuto iniziare in primavera. Attraverso i profili social è stato infatti annunciato che “dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, la cantante dovrà sottoporsi a un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio”.

Poco prima della prima data romana, il 19 aprile, i fan sono stati avvisati dall’entourage dell’artista che il tour sarebbe stato “rinviato al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista)”. Lo staff ha però aggiunto che la Bertè “non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo”.

La ripresa del tour

A maggio Loredana Bertè è riapparsa sui social e ha annunciato a sorpresa la ripresa del tour: “Finalmente inizio la terapia riabilitativa (…) Sono al San Raffaele e sono appena uscita dalla visita di controllo, il chirurgo mi ha dato l’ok”, ha spiegato Loredana aggiungendo: “Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare il tour. Vi aspetto a luglio in tutta Italia. Vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao”.