Michelle Hunziker si rimette la fede al dito: vuole tornare con Tomaso Trussardi?

Come mai Michelle Hunziker si rimette la fede al dito? Dopo un’estate d’amore con Giovanni Angiolini, è tornata single e pare ci voglia riprovare con il suo ex marito. Secondo indiscrezioni la conduttrice tv vorrebbe tornare con Tomaso Trussardi e starebbe tentando un riavvicinamento, ma lui al momento pare ancora troppo ferito per accettare la riappacificazione. Intanto la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti mette in subbuglio anche il rapporto tra Michelle ed Eros Ramazzotti: i due sono più vicini che mai alla primogenita e di conseguenza anche tra loro appaiono molto coinvolti.

Per Michelle Hunziker l’estate è stata decisamente un susseguirsi di emozioni forti. Prima la notizia della separazione da Tomaso Trussardi dopo dieci anni d’amore e due figlie, Sole e Celeste. Poi il periodo di singletudine e infine il flirt con Giovanni Angiolini, le fughe in Sardegna, gli incontri a Milano e un agosto in famiglia con il chirurgo estetico e la figlia Aurora Ramazzotti. Concluse le vacanze, è finito anche l’amore con l’aitante medico sardo. Michelle è tornata in città e, secondo indiscrezioni, vorrebbe tornare con Tomaso Trussardi. Ad avvalorare questa tesi anche alcuni scatti in cui appare con la fede al dito.

In un selfie delle Storie si vede l’anello sull’anulare dalla stessa parte (sinistra) in cui Michelle Hunziker è solita portare il bracciale di brillanti modello tennis a cui è affezionata. Un messaggio chiaro e univoco per il suo ex? Sarà vero che si vuole rimettere con Tomaso Trussardi? Pare che i presupposti ci siano tutti, ma al momento l’imprenditore non abbia ancora digerito il flirt con Angiolini.