Federico Fashion Style esulta dopo l’addominoplastica: “Ho pancia piatta e addominali”

Il parrucchiere dei vip ha svelato di aver sempre vissuto una situazione di disagio a causa della pelle in eccesso

Federico Fashion Style si è sottoposto a una delicata operazione chirurgica, mettendo in apprensione i suoi fan. Il parrucchiere dei vip ha scelto di fare una addominoplastica e una liposuzione per eliminare il grasso in eccesso sulla pancia. L’intervento è andato bene, come lui stesso ha scritto sui social. “Vi voglio tranquillizzare, sto benissimo – si legge nel post in cui si mostra nel letto della clinica -. Ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo”.

Le motivazioni che hanno spinto Federico Fashion Style a sottoporsi alla delicata operazione sono profonde. “In adolescenza avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi fisicamente – ha raccontato su Instagram -. Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno!”.

Il noto volto televisivo non ha preso la decisione a cuor leggero: “Non vi nascondo che ci ho messo diversi anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria. Nulla contro chi decide di rifarsi dalla testa ai piedi ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, ho avuto un personal trainer ma realmente c’era un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione!”.

Il parrucchiere è potuto tornare velocemente a casa. “Ora ho la pancia piatta e gli addominali, non mi sembra vero”, ha esclamato felice prima di lasciare la clinica, dove ha trascorso una sola notte. “Ho qualche dolore – ha aggiunto -. Ma è normale, passerà presto”. Federico ha poi ringraziato il chirurgo che lo ha operato, non solo per la professionalità ma anche per “l’enorme umanità” che ha dimostrato prima e dopo l’intervento.