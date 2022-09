Alessandro Verdolini è il più bello d’Italia

Modello e dj, il 28enne marchigiano è stato anche corteggiatore a “Uomini&Donne”

Alessandro Verdolini è stato incoronato il “più bello d’Italia” durante la finale del concorso di bellezza andata in scena ad Alassio. Con i suoi occhi azzurri e il fisico scolpito, il marchigiano 28enne ha sbaragliato la concorrenza degli altri bellissimi conquistando il favore di una giuria di sole donne. Per il pubblico televisivo, quello di Alessandro non è un volto nuovo: nel 2021 ha partecipato a “Uomini&Donne”.

Nel 2021 Alessandro Verdolini è stato uno dei corteggiatori che la tronista Andrea Nicole Conte ha portato fino alla fine durante il dating show di Maria De Filippi. All’ultimo gli è stato preferito Ciprian Aftim, ma lui non si è scoraggiato. Alessandro più volte ha dichiarato di avere un debole per Jessica Selassié: “Mi ha colpito subito per il suo carattere… Mi piacerebbe conoscerla”, ha detto.

Se con Andrea Nicole Conte non ha avuto fortuna, i membri della giuria del concorso “Il + Bello d’Italia” invece sono caduti ai suoi piedi. Alessandro Verdolini, dj e modello, è laureato in scienze della comunicazione. Oltre all’esperienza televisiva di “Uomini&Donne” è stato anche protagonista di un videclip dei rapper romani China e Alexx La Bay. Nel 2018 è stato candidato a consigliere comunale a Falconara Marittima.

“Sono felicissimo per la vittoria, la dedico alla mia famiglia”, ha detto Alessandro Verdolini al momento dell’incoronazione come “più bello d’Italia”. In slip neri ha posato con i muscoli guizzanti in bella mostra, sfoggiando un sorriso affascinante e seducente. Il concorso di bellezza è stato un trampolino di lancio per tanti ragazzi che sono poi diventati star del piccolo schermo, come Gabriel Garko, Beppe Convertini ed Ettore Bassi, che si sono aggiudicati lo scettro, o Paolo Conticini, Giorgio Mastrota ed Enrico Mutti (che, sebbene non abbiano vinto, hanno lo stesso raggiunto la fama). Chissà che il futuro non abbia in serbo lo stesso destino anche per Alessandro…