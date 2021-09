Kanye West batte Olivia Rodrigo, vendite boom per ‘Donda’

Dopo settimane di tira e molla, annunci di pubblicazione puntualmente rinviati, anteprime live nello stadio di Atlanta del suo nuovo album, domenica scorsa Kanye West ha finalmente pubblicato Donda (o la Universal l’ha fatto a sua insaputa, come lui sostiene, ma tant’è). E il disco ha immediatamente battuto ogni record di streaming in 24 ore per il 2021, superando anche Sour della popstar Olivia Rodrigo, finora l’album fast-seller dell’anno. Così certifica Spotify, la piattaforma di streaming a pagamento più diffusa del pianeta. A giudicare dai risultati e dalla velocità con cui le sue performance aumentano di ora in ora, Donda ha tutte le chance di proseguire in questa sua marcia trionfale, almeno fino a venerdì quando uscirà l’ampiamente annunciato suo diretto concorrente, l’album di Drake intitolato Certified Lover Boy. Fino a questo momento le canzoni di Donda occupano sei delle prime 10 posizioni della Top 200 di Spotify, mentre altre sei si posizionano tra l’undicesima e la ventesima posizione e altre sei tra la 21esima e la 30esima. Ancora, altre cinque tra la 31esima e la 50esima. Insomma, 23 delle 27 canzoni dell’album di Kanye West (oltre un’ora e 50 di musica) direttamente nella Top 50.

Repubblica.it