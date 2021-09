Gabriella Carlucci: fino all’8 settembre attivo showreel contest dedicato agli amici a 4 zampe

C’è tempo fino all’8 settembre per partecipare allo Showreel Contest abbinato all’edizione 2021 di Estimar, il Festival del Cinema Italo-Spagnolo di Palma de Mallorca, che si terrà dal 10 al 14 settembre nella più grande delle Baleari.

Il contest, rivolto all’amicizia uomo-animale, è stato ideato da Gabriella Carlucci, nella foto, in collaborazione con Vitakraft, azienda leader nel petfood e accessori per animali da compagnia. Per partecipare al contest, basterà inviare alla redazione del Festival un breve video che racconti il legame unico con il vostro animale domestico, l’”amicizia speciale” in cui è possibile comprendersi anche senza usare parole, per dimostrare quanto sia vero che l’animale è il miglior amico dell’uomo. Il miglior video, scelto dal nostro sponsor Vitakraft, verrà premiato con la fornitura di alimenti e snack per il proprio animale domestico (cane, gatto, uccellino, coniglietto, criceto o porcellino d’India) per un anno intero.

Per partecipare all’Animal Showreel Contest occorre essere residenti in Italia e inviare entro il giorno 8 settembre una mail a: fiesta.showreelcontest@gmail.com indicando nome, cognome, e-mail, numero di telefono, indirizzo, specificando “Showreel_Pet-friendly” e allegando il video che racconti il vostro rapporto con l’animale da compagnia del quale avete deciso di prendervi cura. Il breve video, di qualunque formato, non deve superare i 100 MB.

A scadere invece il 5 settembre lo showreel contest, dal carattere più generico diviso tra attori Professionisti ed Esordienti, dove i video saranno visionati da registi e produttori italiani e spagnoli. Il premio previsto per questa seconda categoria è, per l’attore primo classificato nella categoria dei Professionisti, il partecipare al film “Gold Digger”, prodotto da Camaleo Cinema, in un ruolo da protagonista. Il vincitore della categoria Esordienti otterrà invece una parte nel film “Generazione di Fenomeni”, prodotto da 102 Distribution.