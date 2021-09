Benigni a Mattarella: ‘Rimanga qualche anno in più’

L’attore e regista premiato con il Leone d’oro alla carriera a Venezia78

“A Mattarella voglio bene. La vorrei abbracciare, rimanga qualche anno in più”.

Lo ha detto Roberto Benigni, premiato nella serata di apertura della Mostra di Venezia con il Leone d’oro alla carriera, rivolgendosi al presidente della Repubblica, presente in Sala Grande e accolto dagli applausi e dalla standing ovation del pubblico.

“Non posso dedicare il Leone alla carriera a Nicoletta: è suo. Io mi prendo la coda, le ali sono le tue, talento, mistero, fascino e femminilità. Emani luce, amore a prima vista, anzi eterna vista”. Sono una dichiarazione d’amore alla moglie, Nicoletta Braschi, le parole di Roberto Benigni, premiato questa sera a Venezia con il Leone d’oro alla carriera. “Il Leone? Mi meritavo un micino”, ha scherzato il Premio Oscar, accolto da una standing ovation. “Non è un’emozione: è di più, è un sentimento d’amore quello che provo e che vorrei restituire decuplicato. Quando l’ìho saputo ho fatto passi di rumba, nudo però”.

“E’ un momento d’oro per il cinema italiano e qui a Venezia farà la sua parte. Da Venezia c’è una ripartenza vera! E’ ora che chi ama il cinema lo dimostri tornando a frequentare le sale”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, sul red carpet della Sala Grande per la cerimonia di apertura di Venezia 78. “Il green pass è una sicurezza – ha aggiunto Franceschini – e i dati dei musei lo dimostrano: +155% di ingressi nei musei da quando c’è la certificazione”. E cosa risponde ai contrari del green pass? “Che devono vaccinarsi”, ha concluso il ministro.

Parterre da grandi occasioni per l’apertura della 78. Mostra del Cinema di Venezia, l’edizione del rilancio e della sfida, affollata di grandi film attesi e con la speranza di stimolare il ritorno in sala. C’è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e oltre ministro della Cultura Dario Franceschini, il suo collega spagnolo Miquel Octavi i Llorens. Nel corso della cerimonia in sala grande al Palazzo del cinema Roberto Benigni ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera. Insieme a loro Pedro Almodovar e Penelepe Cruz e la giuria al completo: Bong Joon-ho (Corea, presidente), Saverio Costanzo (Italia), Virginie Efira (Belgio/Francia), Cynthia Erivo (Gran Bretagna), Sarah Gadon (Canada), Alexander Nanau (Romania) e Chloé Zhao (Cina).

Ansa.it