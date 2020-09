Rai4, stasera andrà in onda “L’amore bugiardo”

“L’amore bugiardo – Gone Girl” è il film di David Fincher in onda alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre).

Il thriller, con Ben Affleck e Rosamund Pike, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Gillian Flynn e racconta la storia di Nick e Amy Dunne: sembrano una coppia perfetta, ma in realtà sono nel pieno di una crisi a causa del trasferimento in una cittadina di provincia e dei conseguenti problemi di lavoro ed economici.

Il giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare. Nick, privo di alibi, è il primo indiziato.

Il film di Fincher è stato candidato a quattro Golden Globe e a un premio Oscar ed è stato indicato tra i dieci migliori film dell’anno nel 2014 dalla National Board of Review of Motion Pictures.