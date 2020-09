Rai2, stasera andrà in onda “The good doctor”

Arrivano i nuovi episodi della terza stagione di “The good doctor”, in prima visione assoluta, su Rai2 da stasera alle 21.20.

La serie tv di successo, con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy, era stata sospesa lo scorso mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria che non aveva permesso di completare il doppiaggio delle ultime puntate.

Nei nuovi episodi, sei in totale, continueranno gli sforzi del giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai suoi colleghi, dimostrare la sua capacità di salvare vite e fare diagnosi tempestive e precise. La sua storia d’amore con Carly sta attraversando un momento di crisi, anche per la gelosia della dottoressa nei confronti di Lea, migliore amica del dott. Shaun. Una situazione che i protagonisti dovranno risolvere anche a costo di prendere decisioni difficili.

Nel primo dei due episodi in onda il 2 settembre, “Le parole non dette” Morgan e Shaun sono impegnati a ricostruire la laringe di un bambino, mentre Park e Claire affrontano il caso di un vigile del fuoco che rischia di perdere un braccio.

In “Autopsia” Shaun vuole a tutti i costi eseguire un’autopsia sul cadavere di Maribel, una senzatetto. Dopo il rifiuto da parte di Melendez, di Lim e del figlio della donna di procedere con l’esame post mortem, sarà solo grazie a Carly se Shaun riuscirà a liberarsi da un peso e ad andare avanti. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, dovrà affrontare la dura realtà.

Basato sul serial sudcoreano di successo scritto da Jaebeom Park, “The Good Doctor” è una serie statunitense creata da David Shore (“House”), e dalla star di “Lost” e “Hawaii Five-0” Daniel Dae Kim.