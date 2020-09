Bradley Cooper chiuso in casa da mesi con sua madre e sua figlia

Non è per se stesso che ha paura Bradley Cooper ma per sua madre che ha 80 anni, ed è per questo che da mesi resta chiuso in casa con lei. L’attore per timore del Coronavirus non è ancora uscito di casa, non ha messo piede fuori dalla sua abitazione dall’inizio della pandemia. Bradley Cooper ha spiegato che se sua madre prende il Covid – 19 non c’è scampo, per lei è finita.



Non è solo l’età a preoccuparlo ma soprattutto le sue patologie. E’ al magazine Interview che ha spiegato tutto, che ha confidato che lui, sua figlia e sua madre sono chiusi in casa da mesi. Una situazione che può apparire assurda ma Cooper spiega che sua madre ha una sacca da colostomia.

“Sono insieme a mia figlia, mia madre e i miei due cani. E non abbiamo lasciato mai casa. Mia madre sta per compiere 80 anni, ha una sacca da colostomia – prosegue – Quindi non posso far entrare nessuno in casa. Io neanche posso uscire, perché se lei se lo prende, è finita”. L’attore non solo non esce di casa da tanto tempo ma non può fare entrare nemmeno altre persone.

In casa è con sua figlia Lea che ha solo tre anni, è nata dalla storia d’amore con la bellissima modella Irina Shayk. Nel 2011 l’attore ha perso suo padre per un tumore ai polmoni, erano legatissimi. Mamma Gloria non sta bene e lui si prendere cura di lei anche facendo una scelta del genere. Avrà modo poi di uscire e recuperare, evidentemente in attesa del vaccino che possa proteggere tutta la sua famiglia. Continua così a vivere come ha deciso mesi fa quando il coronavirus ha chiuso tutti in casa ma Bradley Cooper per il momento momento ha intenzione di rischiare.





Stefania Longo, ultimenotizieflash.com