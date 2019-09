Tanti ospiti per Thegiornalisti a Roma

Dardust, Calcutta, Elisa, Franco126, Luca Carboni e Takagi & Ketra saranno ospiti dei Thegiornalisti nel live evento che vedrà il gruppo esibirsi sabato 7 settembre a Roma, prima band italiana al Circo Massimo: artisti amici che hanno collaborato ad alcuni successi della band e che ora si ritrovano insieme per celebrare l’anno dei record per Thegiornalisti. Dopo aver registrato il sold out di tutte le tappe del Love Tour con oltre 250.000 spettatori nei palazzetti, il gruppo di Tommaso Paradiso si prepara a uno show speciale in cui ripercorrerà i più grandi successi in un inno all’amore e al romanticismo.

ANSA