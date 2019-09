Rai5, stasera andrà in onda il film “Alza la testa”

Antonio Mero fa l’operaio in un cantiere nautico di Fiumicino. E’ un uomo ruvido e, benché il suo mestiere lo porti ogni giorno sulle navi, non ha mai viaggiato perché ha paura di tutto ciò che è diverso da sé. Ha un figlio, Lorenzo, che ha cresciuto in completa solitudine da quando la sua compagna, Denisa, una donna albanese, li ha lasciati. Lo ha educato nel mito della boxe, incitandolo ad alzare sempre la testa, sul ring come nella vita. Una storia raccontata da “Alza la testa”, il film di Alessandro Angelini, con Sergio Castellitto, Gabriele Campanelli, Giorgio Colangeli, Anita Kravos, Duccio Camerini, che Rai Cultura propone alle 22.00 su Rai5. I due vivono in un delicato equilibrio che viene sconvolto dal ritorno di Denisa e dall’incontro di Lorenzo con una ragazza, Ana. Quando Lorenzo ha un incidente e i medici dicono che non c’è niente da fare, Mero dà il suo assenso all’espianto del cuore. Ma il dolore lo stringe in una morsa e, aggirando la legge, riesce a scoprire il nome del ragazzo che ha ricevuto il cuore di Lorenzo. Lascia così Fiumicino e la sua regione per compiere un viaggio verso il Nord e conoscere il ragazzo che spera abbia qualcosa in comune con il suo Lorenzo. In concorso alla IV edizione del Festival Internazionale del Film di Roma (2009), dove Sergio Castellitto ha vinto il Marc’Aurelio d’argento come migliore attore e Anita Kravos ha vinto il premio L.a.r.a. come migliore interprete italiana.