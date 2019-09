Matthew McConaughey diventa professore universitario in Texas

Lʼattore di “Dallas Buyer Club” e “True Detective” insegnerà ad Austin nel dipartimento Radio-Televisione-Film

Prima playboy e sex symbol in commedie romantiche, poi attore impegnato con sfoggio di capacità drammatiche fino all’Oscar. E ora arriva un altro titolo sul curriculum di Matthew McConaughey. Sarà docente dell’University of Texas di Austin a partire dal prossimo autunno, nel dipartimento Radio-Televisione-Film del Moody College of Communication. A comunicarlo in una nota è lo stesso ateneo, dove l’attore di “Dallas Buyer Club” e “True Detective” si laureò in Cinema nel 1993.

L’attore ha già collaborato con l’ateneo, anche se solo nel ruolo di “istruttore in visita”, almeno fino ad oggi. Infatti dal 2015 McConaughey ha iniziato a insegnare nella classe di produzione cinematografica insieme al docente di regia Scott Rice.