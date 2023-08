Isabelle Huppert è la prima donna brand ambassador di Balenciaga

Dopo una lunga serie di apparizioni in abiti d’alta moda del marchio, Isabelle Huppert è pronta a stringere legami ancora più saldi con Balenciaga che l’ha scelta come prima brand ambassador donna della sua storia.

L’attrice parigina che è il volto della campagna della collezione Fall 2023, attualmente in circolazione, è la protagonista di un nuovo ritratto ufficiale che campeggia sui social media e nella homepage di balenciaga.com dove sono riportate le sue prime dichiarazioni per la prestigiosa nomina.

Con lei c’è anche Krit Amnuaydechkorn, attore, cantante e modello thailandese investito dello stesso ruolo dalla Maison.



HUPPERT E AMNUAYDECHKORN PRIMI BRAND AMBASSADOR

Con la nomina a brand Ambassador di Balenciaga per Isabelle Huppert si apre ufficialmente una stagione intensa che la vedrà ancora più protagonista del mondo della moda, un universo nel quale ha già fatto diverse incursioni che hanno convinto gli addetti ai lavori e i fan.

Chi ha seguito le ultime sfilate di Parigi ricorderà certamente la camminata dell’attrice durante la presentazione della collezione Haute Couture Fall 2023-24 che è andata in scena nell’abituale scenari dell’atelier della casa di moda. Huppert, con i capelli effetto bagnato e l’aria catatonica ed impassibile (un’uscita che ha certamente colpito gli osservatori) ha sfilato con un black dress interamente ricoperto di paillettes, uno dei più belli disegnati da Demna Gvasalia per la prossima stagione.

A quella apparizione era seguita la pubblicazione della campagna pubblicitaria scattata come d’abitudine senza troppi fronzoli dalla Maison che ci tiene a presentare i capi in un’atmosfera da atelier vecchio stile, per non dimenticare le origini del grande Cristóbal Balenciaga, il couturier e fondatore del brand.

Nel ritratto in bianco e nero usato da Balenciaga per onorare la nuova brand ambassador, Huppert appare invece bella e affascinante come sempre, vestita in maniera sofisticata, con un blazer scuro, in pieno stile parisienne.

Nella sua prima dichiarazione l’attrice scrive di essere elettrizzata per l’inizio di questa nuova avventura con Balenciaga che immagina la moda come una forma d’arte, una cosa in cui anche lei crede fortemente.

LA STORIA DI ISABELLE HUPPERT CON BALENCIAGA

Nel comunicato stampa che accompagna la nomina di Huppert e Amnuaydechkorn a brand ambassador Balenciaga, l’azienda scrive che entrambi rappresentano la moderna comunità Balenciaga, per stile, lavoro creativo ed approccio alla vita.

Huppert, nello specifico, viene presentata come un “tesoro nazionale francese”, riconosciuta nel mondo per il suo talento, il suo stile ed il suo spirito intellettuale. Dal 2021 l’attrice è diventata una delle più fedeli amiche della Maison, prescelta dal suo stylist Jonathan Huguet per le occasioni più prestigiose delle ultime due stagioni. Isabelle Huppert è apparsa magnifica in Balenciaga sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia 2022 e su quello del Festival di Cannes di cui è ospite fissa. I suoi look, molto spesso scuri ma sempre seducenti ed elegantissimi, sono la quintessenza della ricercatezza, una perfetta rappresentazione della personalità dell’attrice.

Dal mondo del cinema, della musica e dello showbiz sono approdati in casa Balenciaga molte star di grosso calibro, da Kim Kardashian, a Justin Bieber, a Nicole Kidman, per non contare le top model internazionali come Vittoria Ceretti e Bella Hadid, tutti volti di campagne di risonanza globale e collaborazioni di elvato spessore artistico.