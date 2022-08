The Flash, nel 2023 arriva la nona e ultima stagione della serie sul supereroe DC

Flash si prepara all’ultima corsa. L’annuncio è arrivato direttamente dal produttore e showrunner Eric Wallace. La serie dedicata all’omonimo supereroe DC si concluderà con i tredici episodi della nona stagione in uscita nel 2023

Tra i supereroi dell’universo fumettistico targato DC Comics pochi sono stati amati quanto Flash, il velocissimo alter-ego del chimico forense Barry Allen nato sulla pagina nel lontano 1959. Alla crescente popolarità del personaggio ha senza dubbio contribuito in questi anni The Flash, la serie andata in onda a partire dal 2014 negli Stati Uniti e che si prepara al gran finale quasi dieci anni dopo.

THE FLASH, LA SERIE PRONTA ALL’ULTIMO SCATTO

L’annuncio è arrivato direttamente dal produttore e showrunner Eric Wallace: “Nove stagioni! Nove anni al salvataggio di Central City, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante pieno di cuore, umorismo e spettacolo. Ora Barry Allen è ormai ai blocchi di partenza della sua ultima corsa. Così tante persone straordinarie hanno profuso i loro talenti, il loro tempo e il loro amore per dare vita a questo meraviglioso spettacolo ogni settimana. Quindi, mentre ci prepariamo a onorare l’incredibile eredità dello show con il nostro entusiasmante capitolo finale, voglio ringraziare il nostro fenomenale cast, gli sceneggiatori, i produttori e le troupe che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere The Flash un’esperienza così indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo.“ La produzione della nona stagione della fortunata serie dedicata al supereroe in tuta rossa inizierà a settembre per poi andare in onda negli Stati Uniti l’anno prossimo. I 13 episodi rappresenteranno l’epilogo delle avventure del personaggio interpretato da Grant Gustin.

Il chimico forense Barry Allen, segnato dal trauma dell’uccisione della madre di cui fu incolpato il padre, tornerà quindi per l’ultima volta a combattere i criminali e metaumani di Central City nei panni di Flash. Una lunga corsa quella dell’uomo diventato il più veloce del mondo a causa di un acceleratore di particelle, pronta a concedersi dopo quasi un decennio sui nostri schermi.

LA SERIE PIÙ LUNGA DELL’ARROWVERSE

The Flash non appartiene solo al nutrito gruppo di supereroi targato DC ma anche all’Arrowverse, quel mondo che nasce dall’immaginario di un’altra serie di successo, Arrow appunto. Furono proprio due apparizioni di Grant Gustin/Flash nelle avventure del vigilante incappucciato a dare la definitiva spinta per lo sviluppo di una serie che oggi, dopo l’ultimo rinnovo, si appresta a chiudersi diventando la più longeva dell’intero universo di Arrow.