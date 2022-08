Ilary Blasi sexy a Sabaudia, le amiche: “Non vuole fare la moglie inconsolabile tradita”

Lei in slip e camicia sbottonata, tra pochi giorni se ne va e arriva Totti

Ci sono le amiche più care a fare compagnia a Ilary Blasi in questa estate così difficile. Dopo 20 anni, si ritrova nella villa di Sabaudia sul mare senza Francesco Totti, ma non vuole passare per la mogliettina tradita e inconsolabile. Per questo sui social si mostra più del solito con foto sexy e sorridenti. Gli ultimi scatti la ritraggono in acqua con gli slip striminziti color jeans e una camicia annodata sul ventre perfetto e ammalia.

Ilary Blasi posta un paio di fotografie dal mare. Cammina verso le onde con sguardo deciso e serio. Ha i capelli raccolti e una camicia bianco-azzurra (facile pensare ai colori della Lazio, antagonista della Roma di Totti) sbottonata e annodata sul ventre, a dir poco irresistibile. La sua falcata decisa e sensuale stuzzica la fantasia dei follower. Ha gli occhiali da sole scuri calati sul volto e mostra la mano senza fede. Nelle immagini postate dalle amiche appare in compagnia a tavola serena e sorridente. Tra le altre donne che formano la combriccola di Ilary c’è anche Michela Quattrociocche (che dopo la sosta a Sabaudia con le figlie è volata in vacanza con Giovanni Naldi).

Di Francesco Totti non c’è nulla di social. Non posta. Dopo il “ritiro” nella villa all’Eur, pare si sia concesso una gita alle Terme dei Papi di Viterbo con un amico. Niente vacanze romantiche con Noemi Bocchi come in molti si aspettavano. Anzi. Tra poco è atteso il cambio della guardia a Sabaudia. Ilary Blasi lascerà la spiaggia per lasciare il posto a Totti che occuperà la villa di famiglia con i figli. E chissà se allora sarà lui a postare tra le onde…