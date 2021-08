Nove perfetti sconosciuti, in spa con Kidman

Serie must in arrivo fine agosto su Amazon Prime

Nove perfetti Sconosciuti: una serie che promette d’essere un must watch dell’estate.Uno show drama tratto dal romanzo omonimo bestseller dell’autrice australiana Liane Moriarty Incredibilmente ricco il cast, capitanato dalla coppia composta da Nicole Kidman e Melissa McCarthy con la regia di Jonathan Levine. Andrà ad arricchire il catalogo di Amazon Prime Video a partire dal 20 agosto 2021, visibile anche su Sky Q e NOW.

Otto episodi mostrati in parte dal nuovo trailer, proposto online. Girata in Australia, la serie drama è ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione. Nove persone, sconosciute tra loro, si ritrovano a Tranquillum House, una località termale, dove tutti hanno modo di iniziare un percorso per liberarsi proprie ansie, per cercare la pace interiore, o superare i propri ostacoli. Insomma quella comunemente conosciuta come terapia di gruppo, ma in questo caso qualcosa la differenzia da altri percorsi, lo si scoprirà. Ognuno dei nove è lì per un motivo differente. C’è chi intende perdere peso e chi invece vuole migliorare la qualità della propria vita. Altri invece non sono pronti ad ammettere i reali motivi neanche a loro stessi. I nove protagonisti credono di star per iniziare una vacanza ma la realtà sarà ben differente.



A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta. Melissa McCarthy è Francis, una scrittrice alle prese con una crisi delle vendite e problemi di cuore. Il suo animo però, la spinge subito a provare curiosità nei confronti degli altri ospiti e, col tempo, della guida spirituale e si chiederà se sia giusto accettare tutto ciò che Marsha propone. Una domanda che si farà largo nella mente di tutti. Samara Weaving e Melvin Gregg si caleranno rispettivamente nei panni di Jessica e Ben: lei ha vinto una fortuna alla lotteria ed è fissata con la chirurgia estetica, lui dalle auto. Luke Evans è Lars, qualcuno che, anziché affrontare una questione delicata con il proprio partner, preferisce concedersi un periodo di relax nella spa. E ancora Regina Hall, è Carmel, una madre scaricata dal marito per una più giovane.Bobby Cannavale ha il ruolo di Tony, un’ex stella di football che, in crisi depressiva, accumula chili.

Manny Giacinto, Yao, e Tiffany Boone, nelle vesti di Delilah, porteranno in scena le due aiutanti di Masha. Alle spalle del progetto, lo stesso team che ha sviluppato due acclamati show con protagonista l’attrice premio Oscar per “The Hours”, ovvero “Big Little Lies” e “The Undoing”.Nove perfetti sconosciuti vede come executive producer Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson e Steve Hutensky per Made Up Stories, David E Kelley, Melissa McCarthy, John Henry Butterworth, Samantha Strauss, Jonathan Levine, Molly Allen e Liane Moriarty. La serie è scritta da David E Kelley e John Henry Butterworth. I primi tre episodi della serie debutteranno su Amazon Prime Video il 20 agosto. Gli episodi successivi saranno disponibili a cadenza settimanale.

