Marcell Jacobs: matrimonio in vista con la compagna, la data

Nozze in arrivo per il vincitore dei 100 m piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ecco i dettagli



Fiori d’arancio in arrivo per il campione olimpico (a sorpresa, e che sorpresa!) Marcell Jacobs. Il vincitore di una delle gare olimpiche più importanti di tutte convolerà a nozze fra qualche mese con la sua compagna storica. L’annuncio ufficiale è avvenuto in primis l’1 agosto, in occasione della trasmissione il Circolo degli Anelli, e successivamente a pochi minuti dall’incoronazione del vincitore.

Alla piacevole trasmissione, condotta da Alessandra De Stefano con la partecipazione degli ori olimpici Sara Simeoni e Yuri Chechi, la compagna di Marcell Jacobs, Nicole Daza, ha svelato qualche dettaglio in più. La coppia si sposerà il prossimo 19 settembre 2021, in concomitanza con il compleanno della ragazza. Nicole Daza (che intervistata in diretta, va detto, non è stata di molte parole) ha raccontato fra l’altro come il suo compagno e futuro marito sia amorevole, dolce e tenero e “praticamente perfetto”.

Marcell Jacobs parla del matrimonio con la compagna

A poche ore dall’intervista della compagna su Rai Due, a parlare del matrimonio è stato proprio Marcell Jacobs. Intervistato a bordo campo da Elisabetta Caporale, lo sportivo ha dichiarato:

L’avevo promesso e ora lo farò: l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno.

Insieme a lei Marcell Jacobs ha messo al mondo due figli, Anthony, nato nel 2019, e Meghan nata nel 2020. Lo sportivo ha anche un altro figlio, Jeremy, avuto a 19 anni da una precedente relazione.

Le dichiarazioni di Marcell Jacobs sul matrimonio sono arrivate a pochi minuti di distanza dall’incoronazione ufficiale come campione olimpico 2020. L’atleta, di origine statunitense, ha condiviso il podio con i colleghi Fred Kerley, secondo e medaglia d’argento, e il canadese Andre De Grasse, medaglia di bronzo. Un oro straordinario e unico nella storia dello sport italiano, portato a casa con il tempo di 9”80, al pari della più recente performance olimpica di Usain Bolt. Un risultato eccezionale e mai raggiunto da nessun altro velocista italiano.

A ricevere la medaglia in mattinata anche il collega Giamarco Tamberi, medaglia d’oro a parimerito con il qatariota Mutaz Essa Barshim nel salto in alto. Marcell Jacobs e Tamberi hanno stretto una splendida amicizia in questi giorni, come raccontato anche via Instagram Stories per la gioia dei loro migliaia di followers.

