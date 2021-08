Billie Eilish, fuori il nuovo album “Happier than ever”

Anticipato dai singoli Your Power, Lost Cause e NDA

È uscito “Happier than ever”, il nuovo album di Billie Eilish, l’artista 19enne da 7 Grammy Awards, un lungo elenco di premi, record e riconoscimenti, plauso di pubblico e critica in pochissimi anni. L’album, già record con il maggior numero di sempre di pre-add su Apple Music, arriva anticipato dai singoli usciti quest’anno “Your Power”, oltre 91 milioni di view e 150 milioni di stream solo su Spotify e un debutto in top10 nella classifica americana Billboard Hot 100, “Lost Cause”, e l’ultimo, “NDA”.

Billie ha diretto i videoclip dei video, dimostrando come la sua coerenza artistica non riesca a non contemplare una coerenza tra immagine e canzoni.

Seguitissima sui social media (oltre 79.5 milioni di persone solo su Instagram), l’artista californiana ha interamente scritto e prodotto l’album insieme al fratello Finneas a Los Angeles, come per tutti i brani precedenti e il precedente album. Il disco contiene 16 tracce tra cui i singoli pubblicati lo scorso anno “Therefore I Am” (Platino in Italia) e “my future”. Il prossimo anno vedrà Billie tornare sui palchi di tutto il mondo con l’Happier Than Ever, The World Tour, andato sold out in pochi giorni. Il tour prenderà il via il 3 febbraio 2022 da New Orleans per poi proseguire con 32 date in Nord America ed altre 18 nelle arene europee a partire dal 3 giugno. Inoltre Billie farà il suo debutto su Disney+ con il concerto Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, in anteprima mondiale venerdì 3 settembre sulla piattaforma streaming. Disponibile in libreria “Billie Eilish by Billie Eilish” (edito in Italia da Rizzoli Illustrati), il primo libro ufficiale di Billie. È disponibile, inoltre, su Apple TV “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, il film originale Apple diretto dal regista pluripremiato R.J. Cutler che racconta la vera storia della nascita e crescita della cantante e autrice arrivata sul tetto del mondo.

Ansa.it