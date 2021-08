Amici, Aka7even sbotta: “I rapporti oggi con Sangiovanni, ecco la verità”

Luca Marzano si scaglia contro la sua fandom: “Basta, mettiamo un punto a questa storia. Fate l’amore e non la guerra”

Aka7even, al secolo Luca Marzano, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi 20, prende una posizione netta contro una parte dei suoi stessi fan. Nell’ultimo periodo, la sua nutrita fandom e quella altrettanto nutrita di Sangiovanni, altra star ‘partorita’ dall’ultima edizione del talent show di Canale Cinque, si sono pizzicate più volte, sostenendo i rispettivi beniamini. Peccato che nel farlo, non sono mancate frecciate nei confronti dell’altrui sponda. Nelle scorse ore, Aka7even è sbottato via social, dopo essere stato insultato e accusato di copiare il collega. Nel suo sfogo, il giovane cantante ha anche colto l’occasione per spiegare dettagliatamente in che rapporti è oggi con il fidanzato di Giulia Stabile. “Fai schifo, tu non sai fare e copi Sangiovanni”. Trattasi di una delle tante critiche campate in aria che ‘Aka’ si è ritrovato ad affrontare. Non la prima e probabilmente, purtroppo, nemmeno l’ultima. Alla luce del fatto che tali situazioni spiacevoli sono all’ordine del giorno, Marzano, tramite una serie di Stories Instagram, ha contrattaccato coloro che cercano di seminare zizzania, coinvolgendo anche Sangiovanni.

“Perché vi impuntate con questa guerra tra fandom, la mia e quella di Sangiovanni? Una cosa orribile che non ha senso”, ha esordito l’artista, apparendo alquanto infastidito da quel che sta accadendo sui social. Quindi ha chiarito in che rapporti è con il collega con il quale ha compiuto un brillante percorso ad Amici: “Anche perché io e Sangio siamo amicissimi, ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo”. “Basta, mettiamo un punto a questa storia insensata. Fate l’amore e non la guerra”, ha chiosato Marzano, cercando di gettare acqua sul fuoco su una polemica del tutto sterile e fuori logica. Insomma, tra Aka7even e Sangiovanni non c’è alcuna rivalità. Certo c’è stata nel corso del talent, ma si è trattato di una sanissima voglia di trionfare in una competizione televisiva. Nulla più.

Oggi i due cantanti si stanno entrambe togliendo una miriade di soddisfazioni professionali. Sia per l’uno sia per l’altro c’è il vento in poppa e i rapporti sono più che ottimi, anzi amichevoli. Gli attriti sono solo tra fan, il che è tutto piuttosto “orribile”, per dirla con le parole di Marzano. Ad ascoltare bene le parole odierne di Luca, il legame con il collega è addirittura migliorato dopo la conclusione del talent show. Così si esprimeva qualche settimana fa su ‘Sangio’: “Il nostro rapporto è quasi come gli altri, lui è forse un po’ più distaccato, ma è anche la persona che mi è stata più vicino in casetta, è un ragazzo saggissimo, aveva sempre la parola giusta. Io ho cercato di fare altrettanto, anche se lui è una persona che si chiude molto, sta sulle sue”.

