Uomini e Donne, Riccardo sulla rottura con Ida: la scelta inaspettata

Un’inaspettata reazione quella che Riccardo Guarnieri ha quando viene raggiunto dal Magazine di Uomini e Donne per un’intervista sulla sua crisi con Ida Platano. Il cavaliere del Trono Over decide, infatti, di non rilasciare alcuna dichiarazione riguardante la fine della sua storia d’amore con la dama. Il motivo? Non sappiamo in realtà con stia effettivamente accadendo tra loro. Sicuramente questo non è un momento semplice per entrambi. Dopo aver vissuto momenti sereni e spensierati durante il lockdown causato dalla pandemia del Coronavirus, tra Ida e Riccardo è successo qualcosa di inaspettato. Sembrava procedere tutto a gonfie vele ma, come è già capitato in passato, sono emerse alcune incomprensioni tra loro. Pare che tra loro ci siano stati non pochi litigi. Inaspettatamente, oggi Riccardo sceglie il silenzio. All’interno dello studio del programma l’abbiamo sempre visto pronto a esporre il suo pensiero, senza tirarsi mai indietro. La sua versione dei fatti è sempre stata raccontata da lui stesso, ma ora Riccardo sorprende tutti e decide di continuare la via del silenzio.

“Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste sulla mia storia con Ida, né prima né dopo le sue dichiarazioni. Ora vorrei solo silenzio e pace. E stare con la mia famiglia”, queste sono le uniche parole rilasciate da Riccardo Guarnieri al Magazine del programma. Ricordiamo che, al contrario, Ida ha invece esposto tutti i problemi che secondo lei avrebbero causato l’ennesima rottura con il cavaliere. Quest’ultimo non intende ora rivelare al pubblico che li segue quanto accaduto tra loro. Quale sarà il motivo di questa decisione? Probabilmente Riccardo ha semplicemente bisogno di calma e di trovare delle risposte, prima di rilasciare qualunque intervista.

Dopo lo strano silenzio anche sui social, proprio ieri Riccardo è tornato su instagram con un nuovo post che parla della felicità. Impossibile non notare amarezza nelle parole del Guarnieri. Non conosciamo, al momento, la sua versione dei fatti, ma la storia d’amore con Ida potrebbe ora essere arrivata al capolinea in modo definitivo. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Ida e Riccardo del Trono Over!

