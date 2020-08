Parla Franca Valeri: “Ho davvero 100 anni? Ma se mi sembra che tutto sia successo ieri!”

La leggendaria signorina snob festeggia un secolo di vita il 31 agosto. E con la consueta arguzia e ironia risponde ad alcune domande di Oggi (sul nuovo numero in edicola). Dall’amicizia con Sofia Loren alla gelosia mai provata: “Ho sempre pensato di essere unica”, ecco che cosa ci ha detto

Franca Valeri, la leggendaria “signorina snob”, compie 100 anni il 31 agosto. E ha risposto ad alcune domande di Oggi (in edicola). Frasi brevissime, raccolte da chi le sta più vicino, a cui con la consueta arguzia e ironia ha confessato: «Urca… ma davvero è passato così tanto tempo? Ma lo sai che non mi sembra?



Non me ne sono proprio accorta. Tutto quello che è successo nella mia vita mi sembra successo da poco… toh!»

“SOFIA LOREN MI CHIAMA SPESSO” – Tra le gioie più grandi cita «il debutto con I Gobbi a Parigi» (era composta da Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli, nel ’49 arriva la Valeri) aggiungendo: «Anche nei periodi più bui, ho cercato di darmi delle gioie e cerco di farlo sempre». Tra i colleghi ricorda con più affetto Vittorio De Sica «un gentiluomo geniale… Ho adorato la Callas e nutro da sempre una grande stima per la Loren. Mi chiama spesso, è molto affettuosa».

“HO SEMPRE PENSATO DI ESSERE UNICA” – Alla domanda se sia mai stata gelosa di un’altra donna risponde: «Né nella vita privata né in quella lavorativa; ho sempre pensato di essere unica». E se il mondo d’oggi le pare «noioso e volgare», per definire la sua lunga vita in un aggettivo sceglie: «fortunata».





