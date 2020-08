Meghan Markle, sconfitta in tribunale: deve pagare 75 mila euro

La duchessa, dopo aver perso il primo round contro il Mail on Sunday, dovrà mettere mano al portafogli per risarcire le spese legali. Ma la battaglia dell’ex attrice americana contro i tabloid britannici va avanti…

Mano al portafogli. Meghan Markle si appresta a pagare oltre 75mila euro (67888 sterline) di spese legali dopo aver perso all’inizio di maggio il primo round della sua battaglia contro alcuni tabloid britannici.

La duchessa di Sussex, infatti, ha portato in tribunale il Mail on Sunday e il suo editore per alcuni articoli pubblicati nel febbraio 2019 che mostravano alcune parti di una lettera che lei aveva scritto a mano a suo padre.

Meghan, dunque, ha chiesto i danni per «abuso d’informazioni private, violazione del copyright e della protezione dei dati», ma l’alta corte di Londra non le ha dato ragione. Il giudice Mark Warby ha stralciato alcune richieste dell’ex attrice americana, tra cui l’accusa di avere pubblicato – sia online che sulla versione cartacea – una serie di articoli mirati deliberatamente a minare il rapporto tra lei e papà Thomas.

Nel frattempo i Sussex, che si sono trasferiti a Los Angeles e si sono dimessi da membri «senior» della royal family, hanno comunicato di voler cessare ogni tipo di rapporto con in quattro maggiori tabloid britannici in quanto – secondo il loro punto di vista – «pubblicano fake news». «Sono stati superati i confini legali sulla privacy e violati alcuni diritti», hanno ribadito i legali di Meghan, promettendo battaglia.

Il giudice Warby, che non ha escluso che le questioni sollevate dalla duchessa possano tornare alla ribalta in una fase successiva del processo, deciderà inoltre ad agosto se rendere noti i nomi delle cinque amiche che hanno difeso Meghan da alcuni attacchi della stampa inglese. «Un’eventualità che si scontra con la volontà di Meghan», spiega l’avvocato Justin Rushbrooke. «Sarebbe un prezzo inaccettabile da pagare».

Intanto, però, Meghan ha un altro conto da saldare.

Vanityfair