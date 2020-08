La figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, a soli 32 anni conquista una carica istituzionale importantissima: ecco quale

La figlia di Milly Carlucci, Agelica Donati, a soli 32 anni conquista una carica istituzionale importantissima. Ieri l’assemblea di Ance Lazio Giovani l’ha eletta nuovo Presidente Regionale. Per la prima volta una donna è a capo nel Lazio dell’Associazione nazionale costruttori edili.

Angelica Donati ha ereditato dalla mamma una bellezza senza pari e la caparbietà nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Il papà, Angelo Donati, le ha regalato il fiuto negli affari. Head of Business Development di Donati Spa, società di progettazioni, costruzioni e partecipazioni nel campo delle infrastrutture, dell’edilizia e del restauro monumentale, la mora è anche Ceo di Donati Immobiliare Group, property developer internazionale.

Ha scelto di essere una donna in carriera e ha studiato per questo. Niente mondo dello spettacolo per Angelica, appassionata di equitazione, yoga e boxe. “Nata a Los Angeles – come si legge nel suo sito personale – ha vissuto a Roma prima di trasferirsi in Inghilterra per motivi di studio. Laureata in Management alla London School of Economics (LSE), ha successivamente conseguito un Master in Business Administration alla Said Business School dell’Università di Oxford. Inizia il suo percorso professionale nel settore del marketing e della finanza, lavorando per tre anni nel team di Foreign Exchange Sales in Goldman Sachs a Londra e occupandosi del mercato del Sud Europa. Dopo l’MBA, passa in Ralph Lauren, dove ricopre il ruolo di Retail Marketing Manager».

Impegnata a sostenere anche altri giovani imprenditori, faceva parte dell’Ance, come membro del Consiglio di Presidenza del Gruppo Giovani con delega all’Internazionalizzazione. A livello internazionale, è consigliere dello YEP Global (Young Entrepreneurs in Property), e membro della BPF (British Property Federation) e della NFB(National Federation of Builders).

“Sono onorata di ricoprire questo incarico. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, è essenziale investire sul futuro delle nostre aziende per far ripartire il Paese – ha detto appena eletta la Donati – Con la mia squadra lavoreremo non solo per promuovere le istanze del nostro settore nel Lazio, ma anche per fare rete, condividere le best practice e stimolare l’innovazione delle nostre imprese. Spero di riuscire a rappresentare al meglio le esigenze dei giovani costruttori del Lazio mettendo a disposizione dei colleghi l’esperienza imprenditoriale che ho maturato in Italia e all’estero”.

Gossip.it