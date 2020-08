Il significato di my future, in cui Billie Eilish parla di futuro e dell’amore per sé

È stato pubblicato “my future” il nuovo singolo di Billie Eilish, la cantante americana che in due anni è diventato uno dei più grandi fenomeni pop al mondo. Per lei è la prima uscita dopo la pubblicazione di No time to die” tema principale del prossimo film della saga 007 e del successo mondiale di “When we all fall asleep, where do we go?”.

Prima, però, la cantante era reduce dal successo mondiale di “When we all fall asleep, where do we go?”, album d’esordio che continua a mietere successi anche in Italia dove ha ottenuto il disco di platino e continua a navigare nelle posizioni alte della classifica, evento non scontato per un album straniero.

La canzone, scritta e registrata da lei ma prodotta come sempre dal fratello FINNEAS – inoltre è uscita il giorno del suo compleanno -, è nata durante il periodo di lockdown e rappresenta un nuovo passo per la cantante che intanto si è anche aggiudicata anche quattro Grammy Awards: “È una canzone molto personale e speciale per me. Quando abbiamo scritto questa canzone era esattamente dove si trovava la mia testa: piena di speranza, eccitata e con un carico enorme di auto riflessione e crescita personale. Ma recentemente ha anche assunto un sacco di nuovi significati contando il contesto di quello che sta avvenendo nel mondo. Spero che tutti possiate trovare un significato per voi”. Il brano è un inno a se stessa, Billie Eilish, infatti, parla di quanto sia positiva nei confronti del futuro, un futuro in cui vuole continuare a conoscersi: “Sono innamorata, ma non di qualcun altro, voglio semplicemente conoscere me stessa” canta la popstar. Il singolo è anche accompagnato da un video d’animazione girato da Andrew Onorato.

La cantante in questi ultimi mesi si è spesa molto partecipando ad alcuni concerti online per raccogliere fondi per il coronavirus e a marzo ha pubblicato anche un film intitolato “Not my responsability”, che affronta il tema della percezione del proprio corpo e della scelta dei vestiti. Il video faceva parte della scenografia costruita per il tour mondiale che la cantante avrebbe dovuto tenere in questi mesi e che è stato interrotto a causa della pandemia, appunto.

I can’t seem to focus

And you don’t seem to notice I’m not here

I’m just a mirror

You check your complexion

To find your reflection’s all alone

I had to go

Can’t you hear me?

I’m not comin’ home

Do you understand?

I’ve changed my plans

‘Cause I, I’m in love

With my future

Can’t wait to meet her

And I (I), I’m in love

But not with anybody else

Just wanna get to know myself

I know supposedly I’m lonely now (Lonely now)

Know I’m supposed to be unhappy

Without someone (Someone)

But aren’t I someone? (Aren’t I someone? Yeah)

I’d (I’d) like to be your answer (Be your answer)

‘Cause you’re so handsome (You’re so handsome)

But I know better

Than to drive you home

‘Cause you’d invite me in

And I’d be yours again

But I (I), I’m in love (Love, love, love, love)

With my future

And you don’t know her

And I, I’m in love (Love, love)

But not with anybody here

I’ll see you in a couple years

