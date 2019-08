‘The Quake’, il terremoto a Oslo nel disaster movie dell’estate

Ispirato al sisma che colpì la Norvegia nel 1904, è il seguito di ‘The Wave’ (2015). In sala dall’8 agosto

Il sisma che sconvolge Oslo lo vediamo dall’ultimo piano di un grattacielo attraverso lo sguardo di una bambina, immobilizzata dalla paura per quanto sta accadendo sotto di lei. Un evento che suo padre aveva previsto, senza sapere però quando si sarebbe verificato, costringendolo a una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia. Quattro anni dopo The Wave arriva in sala The Quake, il nuovo disaster movie norvegese che dopo i disastri provocati da uno tsunami nel precedente film, racconta ora di un terremoto che colpisce la capitale nordica. Una catastrofe dopo l’altra, ispirata a disastri realmente accaduti in Norvegia, che hanno entrambe per protagonista il geologo Kristian Eikjord e la sua famiglia. The Quake – Il terremoto del secolo sarà nelle sale italiane dall’8 agosto, distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures.

