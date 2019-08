Angela Nasti: “cerca ciò che dà fuoco alla tua anima”

A distanza di pochi giorni dalle interviste – verità rilasciata a Raffaella Mennoia di Uomini e Donne, Angela Nasti torna su Instagram più bella che mai. La ex tronista pubblica una foto accompagnata da una brevissima didascalia in cui scrive: “cerca ciò che dà fuoco alla tua anima”. Possibile che le parole di Baby Nasti, la sorella dell’influencer Chiara, siano un chiaro riferimento all’ex scelta Alessio Campoli con cui ha deciso di rompere poco dopo la messa in onda di Uomini e Donne. A chi l’ha fortemente criticata per le sue parole, la Nasti ha risposto con un post al vetriolo: “poteva passare un giorno, un mese o un anno e mi avreste giudicata ed attaccata a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici”. Per la serie “doveva andare così”, visto che Angela non nasconde di avere la coscienza a posto, anzi la bella ex tronista è pronta a trascorrere l’estate in compagnia di Kevin Bonifazi, il calciatore rivelazione della passata stagione di Serie A. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Il Sussidiario