Abito Claudia Cardinale a Museo Cinema

Indossato in Il magnifico cornuto, arricchisce collezione abiti

Dopo il costume di scena di Sophia Loren in Una giornata particolare di Ettore Scola, il Museo Nazionale del Cinema di Torino si è aggiudicato all’asta di Sotheby’s il vestito realizzato dalla couturière Nina Ricci per Claudia Cardinale nel film Il magnifico cornuto, diretto da Antonio Pietrangeli nel 1964.

Capolavoro della commedia all’italiana, il film – tra i primi ad affrontare il tema della corruzione nella gestione degli appalti pubblici – si arricchisce della presenza di due grandi protagonisti: Ugo Tognazzi e una splendida Claudia Cardinale, che nella celebre scena finale del Magnifico cornuto sfoggia questo abito da cocktail di shantung nero, poi indossato dall’attrice anche in vari eventi fuori dal set.

Il vestito verrà collocato nel riallestimento della sede espositiva del Museo Nazionale del Cinema, che l’anno prossimo compie vent’anni, presso la Mole Antonelliana di Torino.

ANSA