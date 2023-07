Venom 3, iniziate le riprese

Sono finalmente in cominciate le riprese di Venom 3, il terzo capitolo della serie cinematografica firmata Marvel.

A sancire ufficialmente l’inizio dei ciak arriva in queste ore un primo video dal set. Poco fa, infatti, è trapelato in rete un filmato che vede protagonista Tom Hardy. Il video arriva direttamente da Cartagena, in Spagna, dove la pellicola è attualmente in produzione. Vediamo Hardy indossare gli stessi abiti della scena post-credits di Venom 2. Ricordiamo che il divo di Hollywood interpreterà ancora una volta il personaggio di Eddie Brock, stavolta per il terzo e ultimo capitolo della trilogia dedicata a Venom.

HARDY È IL GRANDE PROTAGONISTA DELLA TRILOGIA DI VENOM

Tom Hardy è il protagonista della trilogia di Venom, dato che l’attore britannico interpreta Eddie Brock e Venom.

Il divo inglese è stato la star del primo film, Venom, uscito nel 2018 e diretto da Ruben Fleischer, e poi ancora di Venom – La furia di Carnage (Venom: Let There Be Carnage), diretto da Andy Serkis nel 2021. Alla regia di Venom 3 è stata chiamata Kelly Marcel, che ha anche lavorato alla sceneggiatura assieme allo stesso Tom Hardy.

TOM HARDY PARLA DELL’IMPORTANZA DI CONFERIRE CONTINUITÀ A UNA TRILOGIA

Alla fine del secondo film, Eddie Brock si ritrova all’interno del Marvel Cinematic Universe.

“L’idea, quando si parla di personaggi come Venom, è quella di realizzare una trilogia”, ha dichiarato Tom Hardy. “Chiaramente quando fai un film devi sempre pensare che lo stai realizzando come se si trattasse dell’ultimo, però penso che sia importante concepirli tutti e tre come se si tratti della stessa cosa. In questo modo ci si trova già preparati nel caso in cui si vada avanti, e non si pensa di dover tirare fuori una nuova storia dal nulla. Si deve creare una certa continuità”, ha aggiunto il divo.

VENOM, LO STORICO NEMICO DI SPIDER-MAN

Edward Charles Allan “Eddie” Brock è un personaggio dei fumetti creato da David Michelinie (per quanto riguarda i testi) e Todd McFarlane (lato disegni), pubblicato dalla Marvel Comics.

Di professione, faceva il giornalista ma ha poi perso il lavoro, così è diventato un vigilante. Si lega a Venom, con cui stringe un’alleanza. Venom inizialmente è il nemico giurato di Spider-Man. Però dopo si evolve in un semplice rivale, oltre che essere un occasionale alleato. Si tratta dell’ospite più famoso e iconico fra tutti i personaggi dell’universo Marvel unitisi al simbionte alieno Venom.