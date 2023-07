Joyeux Noel. Una verità dimenticata dalla storia

1914. Durante la Prima guerra mondiale, in una piccolissima porzione del fronte occidentale, la sera della Vigilia di Natale è il momento della tregua: soldati e ufficiali tedeschi, francesi e scozzesi depongono le armi per riscoprire che in realtà siamo tutti ugualmente umani. Una vicenda ricordata dal regista Christian Carion nel film “Joyeux Noel. Una verità dimenticata dalla storia” in onda domenica 2 luglio alle 21.20 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Nel cast, Alex Ferns, Guillaume Canet, Daniel Brühl, Gary Lewis, Diane Kruger, Benno Fürmann.