Domenica 2 luglio, in prima serata su Retequattro, va in onda “Baciato dalla fortuna“. film del 2011 diretto da Paolo Costella con protagonista Vincenzo Salemme.

Gaetano, vigile urbano napoletano trasferitosi al Nord, è pieno di debiti e non sa come fare a rendere il dovuto. Nonostante tutto, non rinuncia a giocare al SuperEnalotto, con la combinazione che giocava sempre suo nonno. Un giorno, per aiutare l’amica piscoanalista, non riesce a giocare la schedina, scoprendo poi che i suoi numeri fortunati sono usciti proprio quel giorno. Per la disperazione il vigile sviene e batte la testa. Quando si risveglia in ospedale si accorge che tutti credono che il vincitore del Superenalotto sia proprio lui…