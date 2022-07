Luca Calvani fa coming out e presenta il compagno

L’attore ha pubblicato una foto con Alessandro Franchin, rivelando che la loro relazione va avanti da circa sei anni

Luca Calvani ha deciso di fare coming out in occasione del mese del Pride.

L’attore e vincitore della quarta edizione de “L’Isola dei Famosi” ha mostrato il suo compagno dichiarando il suo amore per lui. “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, ha scritto sul suo profilo Instagram a commento di una foto insieme ad Alessandro Fancini e al loro cagnolino.

Nella foto pubblicata su Instagram Luca e Alessio sono seduti su una sdraio e si tengono per mano mentre si godono un po’ di relax nel loro agriturismo in Toscana. I due sono anche soci in affari, e sul profilo del resort spiegano che entrambi cucinano agli ospiti: “Cucinare per gli ospiti è diventato per noi un momento di complicità. L’inventarsi un menù, il prepararlo insieme, il condividerlo con gli altri. Abbiamo iniziato con le pizze. Luca da sempre ama cucinare, invitare amici a casa, ma anche andare direttamente da loro e cucinare, insieme a loro”, scrive Alessandro in un post.

Calvani è impegnato nel cast di “Cortesie Per Gli Ospiti”, su RealTime, in qualità di interior design. In passato ha interpretato diverse fiction internazionali come “Beautiful” e “Sex and The City” e serie tra cui “Tutti pazzi per amore”, “Il commissario Manara”, “Distretto di Polizia” e Una buona stagione”. Nel 2004 lo abbiamo visto nei panni di corteggiatore a “Uomini e donne”, e due anni dopo ha vinto “L’isola dei famosi”.