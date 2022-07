Chiara Ferragni: “Simona Ventura mi ha raccontato i segreti del suo festival”

L’imprenditrice e influencer a “scuola di festival” dalla Ventura

Un caffè con Simona Ventura per parlare di Sanremo. Dopo aver accettato l’invito di Amadeus come co conduttrice della prima e dell’ultima serata di Sanremo 2023, Chiara Ferragni ha postato una foto insieme a Simona Ventura con la quale ieri si è incontrata per farsi raccontare un po’ di segreti sul festival.

“Caffè con Simona Ventura che mi ha raccontato i segreti del suo Sanremo”, ha scritto l’imprenditrice influencer nelle sue storie di Instagram accanto al selfie che la ritrae con la Ventura.

E chissà se quello con Simona Ventura sarà per la Ferragni un evento isolato o l’inizio di un giro di ‘consultazioni’ con diverse conduttrici che hanno già calcato il palco del Teatro Ariston.

Anche Simona Ventura nel suo profilo Instagram ha postato il suo messaggio di affetto, dopo il loro incontro.

“La mia stima per Chiara ha origini lontane. Anzi, direi di più, le voglio proprio bene! Abbiamo tanti punti in comune, seppur in 2 mondi solo all’apparenza distanti. Adoro la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua curiosità! Grazie Chiara per aver pensato a me come moderno ‘Virgilio‘ nel mondo della tv”, ha dichiarato Simona Ventura.