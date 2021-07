Tutti i festival musicali dell’estate 2021 da non perdere in giro per l’Italia

Vi raccontiamo qui il meglio delle rassegne musicali in giro per l’Italia: dal Piemonte alla Sicilia ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questa estate

Festival musicali estate 2021: tutti gli eventi e i concerti da non perdere in Italia

Con l’arrivo dell’estate e dei caldi torridi è finalmente tornato il momento di parlare di rassegne ed eventi musicali in Italia. Sarà inevitabilmente una festival season anomala e contraddistinta da un clima di incertezza: l’unica cosa di cui siamo sicuri in questo momento è che il 2021 senza dubbio sarà migliore per il settore della musica dal vivo rispetto allo scorso anno.

Con i tour internazionali sostanzialmente bloccati, le line up proposte dai nostri festival preferiti sono quasi completamente made in Italy, con qualche rilevante eccezione: un’ottima occasione dunque per valorizzare e scoprire gli artisti di casa nostra e le loro ultime release. I festival avranno giocoforza numeri “boutique” per quanto riguarda la capienza: quindi, è necessario affrettarsi e accaparrarsi subito il proprio biglietto dato che alcuni show sono andati sold-out più velocemente delle Air Jordan I High OG Dior.

Da Nord a Sud, dalle Alpi alle Madonie, abbiamo selezionato i festival da tenere d’occhio in questa estate italiana.

Fuori

Dove: Spoleto

Quando: 25 giugno – 11 luglio

Perché: il Fuori Festival vive all’interno di in uno spazio unico e suggestivo situato nel punto più alto della città, ai piedi della Rocca Albornoziana. Un giardino sospeso di 1900 mq che affaccia sul Duomo di Spoleto, completamente immerso nel verde. Il Fuori Festival è dal 2015 l’Official Meeting Point del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Un luogo dove tutte le discipline artistiche hanno l’opportunità di esprimersi, ampliarsi e amalgamarsi, per poter essere pienamente gustate e condivise in armonia con l’ambiente. Una realtà che si propone come luogo di incontro tra artisti e pubblico, come spazio di sperimentazione al servizio di tutte le forme artistiche, che guarda ai giovani e alle nuove realtà.

Ferrara Sotto Le Stelle

Dove: Ferrara

Quando: 30 giugno – 4 luglio

Perché: venticinquesima edizione per la storica rassegna della capitale estense. Una nuova location – Parco Massari – per un festival rinnovato, immerso nel verde urbano di una straordinaria città d’arte, che guarda al futuro con uno sguardo più attento alla sostenibilità, all’innovazione, all’inclusività e maggiormente rivolto alle generazioni più giovani. Una settimana densa di concerti imperdibili, immersi nelle atmosfere rilassate del parco, ma non solo: anche workshop per bambini e adolescenti, incontri e talk, senza dimenticare le sonorizzazioni del parco urbano.

Water World

Dove: Cala dei Sardi

Quando: 25 luglio

Perché: la manifestazione, organizzata da LBNSK360 in stretta collaborazione con MINI e Red Carpet, andrà in scena al largo della Marina di Cala dei Sardi, una splendida baia della Costa Smeralda situata nel Golfo di Cugnana. Una rivisitazione delle classiche formule di «boat party» caratterizzata da un format innovativo: verrà allestito in mezzo al mare un palco galleggiante di 640m², sul quale si esibiranno durante il pomeriggio del 25 luglio alcuni degli artisti italiani del momento. Il pubblico potrà assistere al concerto a bordo di circa 200 imbarcazioni che si posizioneranno intorno al palco seguendo un piano di ormeggio prestabilito e formando una vera e propria arena da festival in mare.

Nextones

Dove: Montecrestese (VB)

Quando: 27 luglio – 1 agosto

Perché: Nextones è il festival internazionale nato nel 2014 che alla sua tradizionale identità sperimentale nel campo dell’arte audiovisiva e della musica elettronica incorpora da quest’anno lo spirito di ricerca e di indagine sul territorio di Before and After. Territorio fantastico: dallo straordinario scenario di Ghesc agli Orridi di Uriezzo. Nextones, realizzato in co-produzione con Threes Productions, l’agenzia creativa che opera a livello internazionale nel campo della sostenibilità culturale, è solo una delle quattro sezioni che si articoleranno nell’arco di due mesi: oltre a Tones on the Stones, il cuore originario del festival, Riverberi a luglio e Campobase a settembre.

Beaches Brew

Dove: Marina di Ravenna

Quando: 20 – 29 luglio

Perché: Beaches Brew come lo conosciamo tornerà solo l’anno prossimo. Nel 2021 Bronson ha scelto di non proporre il festival in modo tradizionale, ma di condividere una serie di eventi che verranno ospitati all’Hana-Bi e a Marina di Ravenna titolati Beaches Brew Presents: Route to 2022, un nuovo format che è anche un percorso di ricerca musicale, per accompagnarci verso la prossima estate. Con una line-up che ribadisce l’identità sfaccettata e aperta che caratterizza il festival, proponendo alcune delle sue “scoperte” internazionali più amate e dando nel contempo spazio ad alcuni fra i più interessanti talenti emersi nel panorama italiano secondo la vocazione allo scouting che caratterizza il lavoro di Bronson Produzioni fin dalle origini.

Locus

Dove: Locorotondo (BA)

Quando: 30 luglio – 18 agosto

Perché: Locus Festival è il viaggio in Puglia per definizione. La rassegna pluridecennale animerà il borgo affacciato sulla Valle d’Itria e altre incantevoli location di uno fra i territori più belli della Puglia con oltre 30 eventi. Uno spaccato culturale ampio e all’avanguardia, fra musica live, fotografia, illustrazione, teatro, cinema, incontri e arte contemporanea. Il classico segno circolare del festival, ispirato dalla pianta del borgo antico di Locorotondo, nel 2021 diventa un’iride che simboleggia il tema di questa edizione, open-eyed music. Da sempre ideato e prodotto da Bass Culture, in collaborazione con il Comune di Locorotondo, Locus vanta come official partner l’azienda vinicola Tormaresca del gruppo Antinori.

Indiegeno

Dove: Tindari (ME)

Quando: 1 – 5 agosto

Perché: il festival organizzato da Leave Music, giunto alla sua ottava edizione, consolida l’importanza musicale, culturale e turistica, confermandosi uno dei principali festival del Sud Italia. Anche quest’anno, per poter garantire la completa sicurezza nello svolgimento dell’evento, i live si terranno nell’affascinante location del Teatro Greco di Tindari. nel 2020 è stato uno dei primi festival italiani a firmare il manifesto dell’organizzazione internazionale Keychange, che si occupa della parità di genere nell’industria musicale. Oltre alla musica, anche quest’anno Indiegeno Fest darà spazio a escursioni e scoperta del territorio organizzate in collaborazione con le associazioni locali.

Luce Music

Dove: Bitonto, Fasano, Gravina in Puglia, Melpignano, Lecce, Molfetta

Quando: 16 luglio – 3 settembre

Perché: nato nel 2018 come festival itinerante in prossimità dei porti pugliesi, Luce Music Festival ridefinisce il concetto di approdo donandogli mutevoli significati e sfumature: perché in una terra levantina e vocata al mare come la Puglia, anche terra e pietra sanno rappresentare un porto sicuro. Dopo l’edizione del 2020 realizzata giocoforza in casa nella città dove è stato ideato – Bitonto, in provincia di Bari – questa estate Luce Music Festival ritrova la sua dimensione itinerante originaria e attraversa la Puglia da nord a sud, per un viaggio musicale e geografico senza confini. La rassegna artistica giunta alla terza edizione è ideata e organizzata da Fanfara, Urem e Cooperativa Ulixes in collaborazione con Regione Puglia, i comuni di Bitonto, Fasano, Gravina in Puglia, Melpignano, Lecce, Molfetta e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Polifonic

Dove: Valle d’Itria

Quando: 22 – 25 luglio

Perché: musica universalis – il tema di questa edizione di Polifonic – è l’ancestrale idea che il movimento dei corpi celesti crei un’armonica sensazione di beatitudine. Polifonic è il luogo dove i suoni prendono vita, fondendosi in armonia con il territorio e dando forma a molteplici trame sensoriali: anche nella sua quinta edizione, come nelle precedenti, il festival promuove la diversità, l’internazionalità e le comunità positive. Partner d’eccezione dell’edizione di quest’anno sarà Sapphire Sunset, novità di casa Bombay che renderà ancor più speciale l’evento pugliese con performance live e una serie di playlist realizzate ad hoc.

Mish Mash

Dove: Milazzo

Quando: 8 – 11 agosto

Perché: Mish Mash è il festival di musica elettronica, rock e indie che a Milazzo celebra il melting pot culturale che caratterizza il luogo simbolo della città: il Castello più grande della Sicilia. Il festival è una preziosa occasione per rileggere gli spazi presenti all’interno del Castello in modo da operare un’attenta e consapevole fruizione della cittadella fortificata: uno scenario magico con oltre quattromila anni di storia alle spalle che ospita tutti i concerti del festival. Inoltre, la quinta edizione della rassegna si arricchisce di un’altra suggestiva venue: l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

Festivalle

Dove: Valle dei Templi (AG)

Quando: 5 – 8 agosto

Perché: dal tramonto all’alba, tra ulivi e mandorli secolari immersi tra la gialla arenaria dei templi dorici e tufo di 2600 anni di storia, torna il festival internazionale di musica e arti digitali diretto da Fausto Savatteri. La rassegna farà risuonare le sue note jazz nel magico scenario della Valle dei Templi, il parco archeologico e paesaggistico più esteso del mondo – circa 1300 ettari – inserito nella lista UNESCO dei Patrimoni Culturali dell’Umanità. I concerti si svolgeranno come da tradizione ai piedi del maestoso Tempio di Giunone, sulla spiaggia di San Leone e nella suggestiva cornice del giardino della Kolymbethra, bene storico-paesaggistico curato dal FAI.

Ypsigrock

Dove: Castelbuono (PA)

Quando: 5 – 8 agosto

Perché: il lungo weekend musicale dell’estate italiana andrà in scena dal 5 all’8 agosto a Castelbuono, nella consueta cornice naturale nel cuore del Parco delle Madonie. Dopo la pausa di un anno, torna il capostipite dei boutique festival italiani: questa edizione, che sarà la 24esima, sarà in versione “tiny but needed”. Le esibizioni si svolgeranno nel centro storico di Castelbuono, su due degli iconici palchi del festival: l’Ypsi Once Stage di piazza Castello e l’Ypsi & Love Stage, all’interno del Chiostro di San Francesco.

ColorFest

Dove: Maida (CZ)

Quando: 12 – 13 agosto

Perché: negli spazi verdi dell’agriturismo Costantino di Maida, a pochi passi da Lamezia Terme, prenderà vita la nona edizione del festival dedicato alla scena indipendente ideato e diretto da “Che cosa sono le nuvole”, un’associazione di promozione sociale nata per creare opzioni nuove per il futuro del territorio. Due giorni di live, due palchi, eventi collaterali e dj set, con una line-up che unisce le migliori realtà musicali nazionali nella loro unica data calabrese. Inoltre, una location immersa nel verde, grande attenzione alla sostenibilità ambientale e ottima qualità di food and beverage. “Una questione di qualità”, non a caso, è il sottotitolo della nuova edizione.

Cinzella

Dove: Grottaglie (TA)

Quando: 13 – 15 agosto

Perché: dopo il successo dello scorso anno con Diodato, BSBE e Andrea Laszlo De Simone, Cinzella torna per la sua quinta edizione nell’estate 2021, riprendendo la sua forma di festival che guarda alle più interessanti e chiacchierate realtà di livello nazionale e internazionale. Il festival dedicherà come ogni anno una parte alle immagini, e una parte ai concerti dal vivo, dal 10 al 15 agosto. Sul grande palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie si alterneranno come sempre talk, proiezioni, musica e guest d’eccezione.

Siren

Dove: Vasto

Quando: 19 – 21 agosto

Perché: tre giorni di musica, cinema e sostenibilità in questa bellissima cornice che è la città di Vasto. Tra storia, tradizione e tanto mare, dato che si parla di una fra le 50 più belle spiagge d’Europa. Un’edizione, quella del 2021, che vuole sottolineare l’importanza della sostenibilità in ambito culturale, tenendo sempre conto della sua triplice declinazione: ambientale, sociale ed economica. In collaborazione con Eco.Reverb – sustainable event solutions e Legambiente, Siren ambisce quindi a portare la sostenibilità al centro dell’intero core business del festival. E propone una line-up dove le musiciste sono la maggioranza, una scelta sicuramente in contro tendenza ma cercata tanto quanto voluta dalla direzione artistica del festival.

Nameless

Dove: Annone di Brianza (LC)

Quando: 9 – 12 settembre

Perché: l’ottava edizione di Nameless si terrà in una nuova ed esclusiva location tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini, con enormi spazi immersi nella natura incontaminata che permetteranno al festival di ampliare ulteriormente l’offerta. La line-up, estremamente eterogenea, abbraccia trasversalmente più generi musicali – dall’elettronica all’hip hop, dalla trap alla latin music – attraverso i tre palchi di questa edizione: Lake Tent, Mountain Stage e Igloo Stage. Forte impulso al tema della sostenibilità ambientale con lo slogan “New Leaf, New Life”. Eliminare la plastica usa e getta è il primo passo di un percorso che per gli anni a venire punta a rendere l’evento completamente a impatto zero per il territorio.

Ricci Weekender

Dove: Catania

Quando: 9 – 12 settembre

Perché: il festival internazionale, unico nel suo genere, unisce musica di altissima qualità e l’amore per la cucina, i prodotti e il vino naturale in un territorio di straordinaria bellezza, tra l’Etna e il mare. Fra il borgo di Castiglione di Sicilia, il giardino botanico di Radicepura a Giarre e la città di Catania, Ricci Weekender è il fine settimana in Sicilia per antonomasia. La rassegna itinerante capace in pochi anni di rendere Catania una delle mete più gettonate tra gli appassionati di musica e di buona cucina di tutto il mondo, nasce dalla collaborazione tra il circolo Mercati Generali, la radio britannica con base a Londra, Worldwide FM fondata dal dj e producer Gilles Peterson, e il cuoco Ed Wilson del ristorante Brawn.

Decibel Open Air

Dove: Firenze

Quando: 11 – 12 settembre

Perché: dopo la pausa forzata dello scorso anno torna la rassegna elettronica alla Visarno Arena Parco delle Cascine di Firenze. Come negli anni passati, anche per la quarta edizione di Decibel spunta in cartellone una serie di top player house e techno, con un sapiente mix tra artisti internazionali e di casa nostra. La novità di questa edizione è che elrow, il party per antonomasia nato in Catalogna e rinomato in tutto il mondo, avrà uno stage tutto suo. Grazie alla collaborazione fra Decibel Open Air e WAMI water, l’edizione 2019 ha portato oltre un milione di litri di acqua potabile a 37 famiglie in 2 villaggi della Tanzania.

(Dario Buzzacchi e Elena Bara)