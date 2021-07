La nuova statua di Diana: tutti i dettagli più commoventi

Dai versi incisi su una pietra ai fiori che circondano la statua di Diana nel Sunken Garden di Kensington Palace: i particolari toccanti della cerimonia e dell’omaggio alla principessa

La statua riflette un capitolo specifico della vita della principessa

L’acclamato scultore Ian Rank-Broadley è stato incaricato di creare la statua di bronzo. La fonderia Castle Fine Arts ha realizzato il disegno usando il tradizionale processo “a cera persa”, stratificando una patina di verde bluastro sul nero. Il ritratto e la posizione riflettono la famosa radiosità e il calore della principessa, mentre lo stile scelto per l’abito – una gonna con cintura e una camicetta – riflette gli abiti indossati da Diana in una fase successiva della sua vita, quando era impegnata nel ruolo di ambasciatrice di beneficenza.

I bambini

Il memoriale della defunta “principessa del popolo” include tre bambini piccoli, per rappresentare la sua dedizione disinteressata al lavoro umanitario, così come l’impatto significativo che ha avuto durante la sua vita su numerose persone.

L’iscrizione

Una pietra di pavimentazione separata si trova di fronte alla statua di Diana, ed è incisa con un estratto della poesia, The Measure of A Man, che è stata inclusa nel programma per la cerimonia commemorativa del 2007, per il decimo anniversario della scomparsa di Diana.

“These are the units to measure the worth

Of this woman as a woman regardless of birth.

Not what was her station?

But had she a heart?

How did she play her God-given part?”

“Queste sono le unità per misurare il valore

Di questa donna +, semplicemente come donna, indipendentemente dai suoi natali.

Non qual era la sua stazione?

Ma aveva un cuore?

Come ha svolto il ruolo che Dio le ha dato?”

(Anonimo)

I fiori più significativi

Il Sunken Garden era uno dei luoghi preferiti di Diana. Il designer Pip Morrison è stato incaricato di risistemarlo, e i lavori sono iniziati nell’ottobre 2019. (Cinque giardinieri hanno dedicato più di 1.000 ore al redesign del luogo).

La visione di Morrison ha visto l’aggiunta di un prato intorno al laghetto centrale, per realizzare uno spazio di riflessione. Aiuole di fiori più ampie di prima ospitano più di 4.000 fiori singoli, compresi alcuni dei preferiti di Diana, come i non-ti-scordar-di-me.

Il ringraziamento di William e Harry

Letta nel momento dell’inaugurazione, la dichiarazione dei principi recita: “Oggi, in quello che sarebbe stato il 60° compleanno di nostra madre, ricordiamo il suo amore, la forza e il carattere – qualità che l’hanno resa importante per il bene in tutto il mondo, e le hanno permesso di cambiare innumerevoli vite in meglio.

“Ogni giorno, vorremmo che fosse ancora con noi, e la nostra speranza è che questa statua sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità.

“Grazie a Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e ai loro team per il loro eccezionale lavoro, agli amici e ai donatori che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo, e a tutti coloro che in tutto il mondo mantengono vivo il ricordo di nostra madre“.

(Alice Cary)