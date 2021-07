Fast & Furious, spin-off in arrivo per Charlize Theron e la sua Cipher!

Hobbs & Shaw e il ventilato film tutto al femminile non rimarranno gli unici spin-off della saga di Fast & Furious: la Cipher di Charlize Theron sta per prendersi un suo spazio…

Pensavate che lo spin-off Hobbs & Shaw fosse destinato a rimanere l’unico nell’universo di Fast & Furious? Pensavate male: non solo tempo fa si parlò di un film tutto al femminile ambientato nel franchise, ma mentre attendiamo Fast & Furious 9 (nelle nostre sale dal 18 agosto), Charlize Theron ha confermato in un’intervista a Variety che la sua Cipher avrà un lungometraggio tutto per sé! Charlize non ha voluto fornire ulteriori informazioni, né è facile capire se il lungometraggio al femminile e questo film su Cipher siano la stessa cosa o due progetti diversi, ma sappiamo che è stato Vin Diesel in persona, ormai corresponsabile effettivo della serie, ad aver avviato i lavori su un assolo della villain introdotta per la prima volta in Fast & Furious 8 nel 2017. Cipher ha un ruolo importante anche in Fast & Furious 9, ma non sappiamo ancora bene come s’inserisca nella faida tra Dominic Toretto e il personaggio di John Cena, Jakob, suo fratello. Si sente odore di vendetta…

In tutto questo, non va dimenticato che Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson e Jason Statham vedrà un sequel, al momento ancora in corso di preproduzione e scrittura (sempre a cura di Chris Morgan, sceneggiatore storico della serie). La saga ammiraglia invece dovrebbe concludersi con il decimo film diviso in due parti: prima della pandemia il primo atto doveva uscire proprio quest’anno, ma le tempistiche sono state riviste e non ci è dato per ora sapere quando calerà il sipario su questo ciclo così fruttuoso per la Universal. Ammesso e non concesso che cali sul serio!

