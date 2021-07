Ernest Hemingway moriva 60 anni fa:10 film tratti dalle sue opere letterarie

I romanzi dello scrittore americano (scomparso il 2 luglio del 1961) hanno da sempre uno stretto legame con il cinema. Da Addio alle armi a Le nevi del Kilimangiaro, da I gangters a Per chi suona la campana, fino al docu-film sulla vita dell’autore, ecco le trasposizioni cinematografiche dei suoi capolavori

Il 2 luglio di 60 anni fa moriva Ernest Hemingway. Le opere letterarie dello scrittore americano hanno da sempre uno stretto legame con il cinema. Da Addio alle armi a Le nevi del Kilimangiaro, da I gangters a Per chi suona la campana, fino al docu-film sulla vita dell’autore, ecco 10 film con la trasposizioni cinematografiche dei suoi capolavori.

Addio alle armi (A Farewell to Arms) è un film del 1932 diretto da Frank Borzage, tratto dal romanzo omonimo di Hemingway (1929). La censura non gradiva alcune situazioni presentate dal romanzo, considerate pericolose per la morale dell’epoca, come il rapporto senza matrimonio fra il tenente e l’infermiera, o la diserzione dall’esercito e l’antimilitarismo sottinteso nell’opera letteraria. Ciò portò Borzage ad alcune modifiche rispetto al soggetto originario. Nel 1957 Charles Vidor ne fece un remake.

Di là dal fiume e tra gli alberi (Across the River and Into the Trees) è un film italo-britannico di prossima uscita basato sull’omonimo romanzo del 1950 di Ernest Hemingway. Racconta la storia del colonnello Richard Cantwell, un personaggio semi-autobiografico ferito fisicamente e mentalmente dalla guerra, che cerca la pace interiore e di venire a patti con la propria mortalità. Nel cast, tra gli altri, Liev Schreiber e Matilda De Angelis.

Acque del sud (To Have and Have Not) è un film del 1944 diretto da Howard Hawks, con Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Nel film emergono i temi caratteristici di Hawks e in parte anche di Hemingway, di cui era buon amico: l’amicizia virile, la dignità, il coraggio. Questa pellicola fu girata come versione cinematografica molto libera e autonoma del romanzo Avere e non avere (To Have and Have Not), scritto nel 1937.

Le nevi del Chilimangiaro (The Snows of Kilimanjaro) è un film del 1952 diretto da Henry King in technicolor. La sceneggiatura di Casey Robinson si basa sul racconto omonimo di Ernest Hemingway, pubblicato sulla rivista Esquire nell’agosto 1936. Ha ricevuto due candidature al premio Oscar, per la miglior fotografia e per la miglior scenografia.

I gangsters (The Killers) è un film del 1946 diretto da Robert Siodmak. È un noir basato sul racconto omonimo di Ernest Hemingway. Tra i maggiori successi di Siodmak, il film racconta in flashback la ricostruzione degli eventi che hanno portato all’assassinio di un ex pugile affiliato a una banda di gangster. Il cast include nomi prestigiosi come Burt Lancaster e Ava Gardner. Nel 1964 Don Siegel ne girò un remake intitolato Contratto per uccidere.

Per chi suona la campana (For Whom the Bell Tolls) è un film del 1943 girato da Sam Wood. È il primo film a colori di Ingrid Bergman. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo del 1940 ispirato a reali vicende di vita dell'autore, all'epoca corrispondente di guerra. L'opera, ambientata durante la guerra civile spagnola (1936-1939), racconta la storia di Robert Jordan, un intellettuale statunitense unitosi a un gruppo di partigiani spagnoli, e della sua storia d'amore con Maria.

Le riprese di Il vecchio e la bambinasono iniziate l'8 giugno. Il film ripercorrerà i luoghi visitati e vissuti da Ernest Hemingway nella sua vita, dalla Grande Guerra in poi. La figura del grande letterato sarà rievocata dagli incontri, dai posti, dalle memorie e dalla stessa figura del vecchio, accompagnato dalla nipote nel suo viaggio. Nel cast ci saranno Totò Onnis e Maria Grazia Cucinotta. La regione Veneto sarà la location di questo docu-film che racconterà la vita di Hemingway partendo dalla Grande Guerra

Il sole sorgerà ancora (The Sun Also Rises) è un film del 1957 diretto da Henry King. Il soggetto è il primo romanzo di Hemingway, Fiesta (1926). Il film restituisce in piccola parte la tematica dell’autore sulla ricerca dell’identità, il ritratto generazionale, il viaggio di formazione. Ambientato dopo la Prima guerra mondiale, narra della vita del giovane soldato Jake Barnes decide di rimanere in Europa, tra il lavoro di reporter a Parigi e l’amore in Spagna.

Le riprese di Il vecchio e la bambinasono iniziate l’8 giugno. Il film ripercorrerà i luoghi visitati e vissuti da Ernest Hemingway nella sua vita, dalla Grande Guerra in poi. La figura del grande letterato sarà rievocata dagli incontri, dai posti, dalle memorie e dalla stessa figura del vecchio, accompagnato dalla nipote nel suo viaggio. Nel cast ci saranno Totò Onnis e Maria Grazia Cucinotta. La regione Veneto sarà la location di questo docu-film che racconterà la vita di Hemingway partendo dalla Grande Guerra

Il vecchio e il mare (The Old Man and the Sea) è un film del 1958 diretto da John Sturges. Racconta della lotta del pescatore Santiago con le difficoltà della vita, metaforicamente rappresentate dal blue marlin con cui ingaggia la lotta. Nonostante riesca a vincere contro il pesce, la sua preda viene divorata dagli squali. Stremato, Santiago torna a casa e la mattina dopo è pronto per un’altra sfida. Il film, che ha conquistato una statuetta come miglior colonna sonora, è valso anche una nomination all’Oscar come miglior attore protagonista per Spencer Tracy.

