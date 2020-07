Maria De Filippi angosciata dal Covid: ‘Ho fatto sei test sierologici col terrore di beccarmelo. Ero terrorizzata’

La conduttrice: ‘Confesso che per me non è stata una passeggiata’. ‘Avevo in borsa il pulsometro e idem sul comodino, provavo la saturazione per tranquillizzarmi’

Maria De Filippi nei mesi scorsi era angosciata dal Covid. La conduttrice non si è mai fermata, ha continuato a lavorare e quindi vedere gente: aveva paura di prendere il Coronavirus. “Ho faatto sei test sierologici – rivela a Oggi – Ero terrorizzata”. Maria De Filippi non ha mai nascosto la sua paura delle malattie, si è sempre definita ‘ipocondriaca’.



Durante il lockdown, quando lei ha proseguito con Amici e poi Amici Speciali, ha fatto i conti con l’ansia. “Confesso che per me non è stata una passeggiata. Ho fatto sei test sierologici, messo in atto mille precauzioni, viaggiato con guanti e amuchina… Ma non è stato facile perché per lavoro dovevo vedere continuamente gente ed ero terrorizzata di beccarmi il Covid-19”, svela al settimanale.

“Avevo in borsa il pulsometro e idem sul comodino, così provavo spesso la saturazione per tranquillizzarmi. Ero angosciata”, aggiunge Queen Mary. Che anche ora, che è in vacanza nella sua villa ad Ansedonia, non è serena: “La verità è che non è ancora finita, dobbiamo tutti imparare a convivere con questo virus, dobbiamo abituarci al distanziamento e ragionare in modo diverso”.

Il figlio Gabriele ha reagito bene alla quarantena. Maria spiega: “Convive con una ragazza molto carina e passava il tempo in casa o al lavoro”. E’ stata proprio lei a spingerlo a emanciparsi dai genitori e ad andare ad abitare con la sua fidanzata: “Ha 30 anni, era arrivato il momento dai”.

Maria De Filippi ora si gode qualche giorno di relax, impaziente, però, di fare ascolti record con Temptation Island che prenderà il via stasera, giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5. Per accedere a tutte le sue trasmissioni è obbligatorio fare il test del sangue: la presentatrice mette la sicurezza al primo posto.

Lei intanto non dimentica mai di tenersi in forma. Nella casa al mare ha portato un vogatore marino: “Un vogatore che riproduce il rumore dell’acqua. Poi ho portato un Trx, cavi speciali per allenarsi, e una palla da 5 kg. per fare gli squat. E una nuova tavola per fare Kite surf, che non vedo l’ora di provare”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it