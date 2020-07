Il nuovo singolo di Levante è Sirene

Levante, Sirene: il nuovo singolo della cantante di origine siciliana dopo il successo di Sanremo con Tikibombom.

Riparte dall’estate anche Levante. Dopo il successo di Tikibombom, canzone presentata a Sanremo, e dopo il lungo periodo di lockdown (in cui ha presentato una versione casalinga di Tikibombom), la cantante di origine siciliana ha deciso di ripartire da un nuovo brano inedito: Sirene. Una canzone dolce e crudele, che sfrutta la metafora di un dialogo tra la cantante e i suoi fan per rappresentare il sogno, ma non nella sua fase più felice, bensì nel momento della disillusione.



Ecco come la stessa Claudia ha presentato questo suo nuovo brano. Sirene è in arrivo in rotazione radiofonica e in streaming dal 7 luglio. Un pezzo estivo diverso, in cui l’estate è una protagonista lontana. Spiega Levante: “L’8 giugno 2020 ho annunciato ai miei fan l’annullamento del tour estivo causa Covid-19. Non è facile per nessuno dire ‘questa estate non lavoriamo’, non lo è stato nemmeno per me che sono un animale da palco e al momento, lontana dal live, sono in cattività. È stato un attimo, ho preso la chitarra e ho scritto Sirene“.

Così, come è successo con Alfonso, ha iniziato a raccontare su una musica leggera una cosa triste, la delusione del sogno descritta attraverso una conversazione immaginaria tra lei e i suoi fan.

Nella sua descrizione di questo nuovo brano, Claudia prosegue affermando che ora non ci resta di quello che rimane oggi, una volta stesi i desideri e chiusi gli ombrelloni: “Sirene, la delusione del sogno, è anche l’illusione del sogno, perché la parola inevitabilmente ti lascia pensare al mare, ma le uniche sirene che sentiamo sono quelle delle nostre città, l’allarme, lo stop“. La cantante di origine siciliana ha ammesso di non voler fingere che, dal 21 giugno, siamo tornati quelli di prima. Perché questa è un’estate diversa, è non può che essere raccontata in maniera diversa.



