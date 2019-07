Alfonso Signorini furioso con Pamela Prati: “Niente Mark Caltagirone? Allora puoi startene a casa”

Pamela Prati ha fatto davvero perdere la pazienza ad Alfonso Signorini. La showgirl sarda, sparita dalle scene dopo il “caso” Mark Caltagirone, si sta godendo l’estate al mare e, invitata dal direttore del settimanale Chi al “Chi Summer Tour 2019” proprio per parlare della vicenda delle sue finte nozze, si è rifiutata di parlare della questione. Motivo per cui Signorini ha ritirato l’invito, come lui stesso ha spiegato.

“Pamela Prati non c’è – ha raccontato Signorini in apertura della serata di Cesenatico, il 29 giugno scorso -. Mi ha mandato un messaggio dove dice che non può parlare perché glielo impediscono i commissari, perché c’è un’indagine in atto. A dir la verità, vi svelo questo retroscena: sarebbe venuta molto volentieri, ma io non le avrei mai dovuto chiedere niente della vicenda di Mark Caltagirone e io le ho risposto: ‘Allora scusa che cosa vieni a fare? Non ho capito!’. E lei mi fa: ‘Parlo della mia carriera e della mia estate’. E io: ‘Va bene, allora puoi stare anche a casa’. Mi dispiace che non ci sia perché è un’amica… Pensate se non fosse un’amica cosa avrei detto!”.

Tra gli ospiti confermati della manifestazione ci sono invece la showgirl Claudia Galanti, la conduttrice Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi, il giornalista Gabriele Parpiglia e gli ex protagonisti di Uomini e Donne Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Il prossimo appuntamento con il Chi Summer Tour sarà a Cortina d’Ampezzo il 14 luglio prossimo, poi il 28 a Rapallo.

