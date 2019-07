Rai3, oggi torna “Passato e presente” con Paolo Mieli

Nel novembre di quarantadue anni fa, scompariva Giorgio La Pira, un’originale quanto importante figura del panorama politico italiano del dopoguerra. Un personaggio che Paolo Mieli racconta con il professor Agostino Giovagnoli a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. In primo piano, lo sguardo geopolitico di La Pira in alcuni dei decenni più drammatici della Guerra Fredda e il suo tentativo, per certi verso utopistico, di contribuire a superare conflittualità storiche attraverso vie pacifiche. “La Pira è stato un politico un po’ atipico rispetto alla diplomazia tradizionale però direi che è stato atipico nel senso di profetico”, afferma il Cardinale Pietro Parolin, intervistato da “Passato e Presente.”