Francesco Monte nel cast di ‘Tale e Quale Show. Arriva l’indiscrezione e spunta il nome dell’ex gieffino vip tra quelli dei concorrenti confermati per la nuova stagione

A quanto pare Francesco Monte prenderà parte a ‘Tale e Quale Show’. La carriera dell’ex fidanzato di Giulia Salemi procede anche da single.

Francesco Monte, 31 anni, a quanto pare, come riporta TvBlog, parteciperà alla prossima edizione di “Tale e Quale Show”, condotto su Raiuno da Carlo Conti.

Dopo l’addio a Giulia Salemi la carriera di Francesco Monte nel mondo dello spettacolo prosegue e sembra non aver subito nessuna battuta d’arresto, anzi un’occasione del genere non potrà che arricchire il suo curriculum. L’ex gieffino vip, infatti, sarebbe nella lista dei concorrenti di “Tale e Quale Show“. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, se l’indiscrezione verrà confermata, dovrà cimentarsi con il canto, calandosi completamente nei panni di star della musica italiana e internazionale.

Quello di Francesco Monte non è l’unico nome uscito. Dovrebbero partecipare a “Tale e Quale” anche Davide De Marinis e Jessica Morlacchi, reduci dall’ultima edizione di “Ora o mai più”, trasmissione condotta sempre in Rai da Amadeus. Per ora sarebbero questi i nomi degli artisti confermati.

Avrebbero inoltre sostenuto il provino per partecipare a “Tale e Quale Show” l’ex volto di “Amici” e “Uomini e Donne” Sabrina Ghio, l’ex gieffino Stefano Sala (ha partecipato al “GF Vip” insieme a Monte), l’attrice Nadia Rinaldi, l’ex Miss Italia Denny Mendez, Antonio Zequila e l’attrice Debora Caprioglio.

Francesca Romana Domenici, Gossip.it